CNN: силовики заметили ранившего Трампа стрелка еще до начала выступления

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Силовики заметили стрелка, который впоследствии ранил Дональда Трампа, еще до начала выступления экс-президента. Об этом сообщает телеканал CNN. Правоохранители сочли его поведение подозрительным, когда тот находился у рамок металлоискателя.
«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», – поясняет телеканал.Как указано в заявлении, правоохранители сообщили по радио о подозрительном мужчине и необходимости присмотреть за ним, а после эти сведения дошли и до Секретной службы. Немногим позже на вооруженного человека на крыше жаловались очевидцы.
Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа. Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».
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