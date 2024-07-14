CNN: силовики заметили ранившего Трампа стрелка еще до начала выступления

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, начата эвакуация отдыхающих из двух баз отдыха, которые находятся в зоне угрозы распространения огня. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем тг-канале. По его данным, в тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.