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В результате стрельбы на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина

Губернатор Пенсильвании Шапиро: на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина
14 июля 2024, 19:59
Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Мужчина в возрасте 50 лет погиб в результате стрельбы на встрече кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. По его словам, погибший хотел «защитить свою семью».
Глава штата призвал власти США «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики», пресс-конференцию транслировал телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что винтовка, из которой в Трампа стрелял нападавший Томас Крукс, законно приобретена его отцом.



Кроме того, фотограф издания The New York Times Дуг Миллс мог заснять пулю, которая прошла в миллиметрах от головы республиканца. Однако, по словам экс-сотрудника ФБР Майкла Харригана, на фото боеприпас летит ниже, чем было бы необходимо. Вместе с тем Харриган заметил, что этот момент несущественен, ведь Крукс сделал несколько выстрелов.

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#новости
Мать 9-летнего мальчика, чье тело нашли на помойке в Перми, обвиняют в убийстве
14 июля 2024, 19:57

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Матери 9-летнего мальчика, тело которого нашли внутри чемодана на помойке в Перми, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщает управление СК РФ по Пермскому краю. Своей вины 34-летняя женщина не признала.
«Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю 34-летней жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ: Убийство малолетнего», – указано в сообщении СК.
По информации ведомства, женщина задушила своего сына в ночь с 11 на 12 июля в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми, после чего порезала его тело, затолкала в чемодан и выбросила на помойке в Ленинском районе города.

Ранее сообщалось, что подозреваемую поймали накануне, 13 июля, после распространения ориентировок на ее розыск.

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#убийство
#розыск
#женщина
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#пермский край
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Выяснилось, когда будут результаты расследования о повреждении газопровода Balticconnector
STT: итоги расследования повреждения газопровода Balticconnector сообщат осенью
14 июля 2024, 19:37

Фото: iStock/guteksk7

Итоги расследования повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сообщат осенью. Об этом со ссылкой на старшего следователя Центральной криминальной полиции Ристо Лохи сообщает агентство STT.
«Наше расследование продвинулось вперед, и мы сотрудничаем с китайцами. На данном этапе дополнительной информации нет. Осенью можно будет рассказать что-то новое», – заявил Лохи.
Газопровод на дне Финского залива, соединяющий Финляндию и Эстонию, остановили 8 октября 2023 года, когда оператор обнаружил утечку. Как выяснилось позже, на трубе обнаружили повреждение, причиной которого стало внешнее воздействие. Вместе с газопроводом пострадали два кабеля связи.

Изначально все подозрения сводили к России и грозили закрыть Балтийское море для всех российских судов, несмотря на заявления Кремля, опровергающие какую-либо причастность к ЧП.

Однако от подозрений в сторону России отказались лишь после того, как по предварительным данным стало ясно, что в повреждении газопровода скорее всего виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

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#чп
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#оператор
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ABC News: оружие, из которого стреляли в Трампа, купили законным путем
14 июля 2024, 19:34

Фото: istockphoto/artas

Винтовку, из которой стреляли в кандидата в президенты США Дональда Трампа, приобрели законным путем. Об этом сообщили журналисты телеканала ABC News, ссылаясь на своих информаторов.
«Следы винтовки ведут к отцу подозреваемого, оружие было приобретено законно», — говорится в сообщении.

Покушение на Трампа произошло в минувшую субботу, 13 июля, когда политик выступал перед избирателями в Пенсильвании. Охрана и полиция прикрыли республиканца, а нападавший Томас Крукс был ликвидирован.

Эксперты заявляли, что произошедшее может привести к третьей мировой войне. Кроме того, Трампу выразили сочувствие. Президент Джо Байден, по его словам, молится за своего политического оппонента, председатель КНР Си Цзиньпин передал утешительные слова через МИД.

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#мир
#сша
#дональд трамп
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#выборы
#стрельба
#новости
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Мэр Кравченко: в Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
14 июля 2024, 19:20

Фото: iStock/gorodenkoff

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, начата эвакуация отдыхающих из двух баз отдыха, которые находятся в зоне угрозы распространения огня. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем тг-канале. По его данным, в тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.
«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», – написал мэр.
Власти подготовили автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха – «Моряк» и «Романтик». По предварительным данным, из них уже эвакуировали 130 детей.

«Предварительная площадь горения 22 Га», – добавил Кравченко.
Ранее сообщалось, что мэр Кравченко призывает людей отказаться от поездок в район Сухой щели, чтобы не мешать движению техники спасателей, которые участвуют в тушении лесного пожара.

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В Черкасской области сотрудник полиции поджег два трансформатора
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#человек
#чс
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#режим
#пожар
#лес
#краснодарский край
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В Черкасской области сотрудник полиции поджег два трансформатора
14 июля 2024, 18:59

Фото: iStock/PamWalker68

В Черкасской области украинский полицейский поджег два трансформатора. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что злоумышленник совершил поджог двух трансформаторов: один находился в поселке Кочержынци, а второй — в поселке Максимовка. Они обеспечивали электричеством указанные населенные пункты.

Полицейский был задержан спустя несколько часов после совершения преступления. В настоящее время он находится под стражей. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка поджарила сосиски на Вечном огне. Возбуждено уголовное дело.

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#уголовное поджог
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#электричество
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Взрывные устройства были обнаружены в машине подозреваемого в покушении на Трампа
WSJ: у подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывные устройства
14 июля 2024, 17:59

Фото: iStock/aerogondo

Правоохранительные органы США нашли взрывные устройства в машине подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Уточняется, что оружие, из которого стреляли в республиканца, было куплено законно отцом ликвидированного подозреваемого двадцатилетнего Томаса Мэтью Крукса.

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#сша
#оружие
#политика
#покушение
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Стало известно, что спасло Трампу жизнь при покушении
Подоляка: поворот головы спас Трампа от смертельного выстрела при покушении
14 июля 2024, 17:46

Фото: iStock/scanrail

Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что Дональда Трампа от смертельного выстрела при покушении спас случайный поворот головы. Об этом блогер сообщил в своем тг-канале. По его словам, если бы политик не развернулся в другую сторону, пуля бы точно попала ему в заднюю часть головы.
«Действительно, Трампа спасла случайность... Вернее, поворот головы в последний момент. Это очень хорошо видно на этом видео. Если бы за мгновение до выстрела Трамп не повернул голову, то вместо касательной (по уху) траектория пули была бы точно в голову (в заднюю ее часть)», — написал Подоляка.
Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа.
Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».

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#дональд трамп
#видео
#покушение
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На юго-западе Германии охотник застрелил трех членов семьи
Sdwest Presse: три человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии
14 июля 2024, 17:41

Фото: iStock/aruba200

Три человека погибли в результате стрельбы на юго-западе Германии. Об этом сообщила немецкая газета Südwest Presse.
Трагедия произошла в коммуне Лаутлинген. Согласно предварительной информации, было использовано огнестрельное оружие.

Предполагается, что мужчина, совершивший убийство, впоследствии покончил с собой. В настоящее время иные подробности не приводятся.

В то же время издание Bild уточняет, что правоохранительные органы подтвердили наличие нескольких погибших и раненых. Преступление мог совершить охотник.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина, по неизвестным причинам, отрезал пожилому родственнику половые органы и скрылся. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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220 человек эвакуировали с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за лесного пожара

В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба
#полиция
#преступление
#оружие
#человек
#инцидент
#мужчина
#германия
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Под Новороссийском эвакуируют туристов с баз отдыха из-за лесного пожара
14 июля 2024, 16:40

Фото: iStock/Gilitukha

Под Новороссийском эвакуируют туристов с баз отдыха в районе Сухой щели из-за лесного пожара. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем тг-канале. Огонь охватил траву и растительность рядом с курортным поселком на площади в 1 гектар, говорится в сообщении.
«В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», – написал градоначальник.
Кравченко призывает людей отказаться от поездок в район Сухой щели, чтобы не мешать движению техники спасателей, которые участвуют в тушении лесного пожара.

Ранее тг-канал SHOT сообщал, что с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за надвигающегося лесного пожара эвакуировали 220 человек.

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