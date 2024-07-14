В результате стрельбы на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov
Мужчина в возрасте 50 лет погиб в результате стрельбы на встрече кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. По его словам, погибший хотел «защитить свою семью».
Глава штата призвал власти США «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики», пресс-конференцию транслировал телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что винтовка, из которой в Трампа стрелял нападавший Томас Крукс, законно приобретена его отцом.
Кроме того, фотограф издания The New York Times Дуг Миллс мог заснять пулю, которая прошла в миллиметрах от головы республиканца. Однако, по словам экс-сотрудника ФБР Майкла Харригана, на фото боеприпас летит ниже, чем было бы необходимо. Вместе с тем Харриган заметил, что этот момент несущественен, ведь Крукс сделал несколько выстрелов.
Читайте также:
Стало известно, что спасло Трампу жизнь при покушении
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа
Ранее сообщалось, что винтовка, из которой в Трампа стрелял нападавший Томас Крукс, законно приобретена его отцом.
Кроме того, фотограф издания The New York Times Дуг Миллс мог заснять пулю, которая прошла в миллиметрах от головы республиканца. Однако, по словам экс-сотрудника ФБР Майкла Харригана, на фото боеприпас летит ниже, чем было бы необходимо. Вместе с тем Харриган заметил, что этот момент несущественен, ведь Крукс сделал несколько выстрелов.
Читайте также:
Стало известно, что спасло Трампу жизнь при покушении
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа
Никита Кротов