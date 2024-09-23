Раскрыта причина массовых взрывов пейджеров в Ливане

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Эксперт по цифровой безопасности Андрей Чечулин считает, что во взорвавшиеся в Ливане пейджеры взрывные устройства были установлены на стадии производства.
Чечулин усомнился в том, что пейджеры в Ливане получили сигнал на перегрев и поэтому взорвались.
Таким образом, эксперт пояснил, что, скорее всего, в эти пейджеры были установлены взрывчатые вещества еще на стадии производства. Он напомнил, что устройства, которые были разряжены или не доступны, не взорвались. Чечулин предположил, что к плате могли добавить схему, которая сработала как детонатор при получении определенного сигнала.
Напомним, что детонация средств связи произошла 17 и 18 сентября в разных район Ливана. Сначала начали массово взрываться пейджеры, которые используют участники шиитского движения «Хезболлах». На следующий день взрывы пейджеров продолжились, но к ним добавились рации, бытовая техника, автомобильные магнитолы, сами машины и мопеды. По официальным данным, погибли 37 человек, более трёх тысяч получили ранения.
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«В мобильных гаджетах аккумуляторы небольшие. Я, конечно, не держал в руках пейджеры, которые были у пострадавших, но у меня был свой пейджер. Там был аккумулятор размером с обычную пальчиковую батарейку. В теории она может загореться и задымиться. Но такого мощного взрыва, как на видео, не могло произойти – там взорвалась взрывчатка», — рассказал Чечулин в беседе с «Петербургским дневником».
Таким образом, эксперт пояснил, что, скорее всего, в эти пейджеры были установлены взрывчатые вещества еще на стадии производства. Он напомнил, что устройства, которые были разряжены или не доступны, не взорвались. Чечулин предположил, что к плате могли добавить схему, которая сработала как детонатор при получении определенного сигнала.
Напомним, что детонация средств связи произошла 17 и 18 сентября в разных район Ливана. Сначала начали массово взрываться пейджеры, которые используют участники шиитского движения «Хезболлах». На следующий день взрывы пейджеров продолжились, но к ним добавились рации, бытовая техника, автомобильные магнитолы, сами машины и мопеды. По официальным данным, погибли 37 человек, более трёх тысяч получили ранения.
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Элина Позднякова