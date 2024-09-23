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Раскрыта причина массовых взрывов пейджеров в Ливане

В пейджеры в Ливане взрывные устройства были установлены на стадии производства
23 сентября 2024, 15:33
Фото: iStock/Dmitriy83

Фото: iStock/Dmitriy83

Эксперт по цифровой безопасности Андрей Чечулин считает, что во взорвавшиеся в Ливане пейджеры взрывные устройства были установлены на стадии производства.
Чечулин усомнился в том, что пейджеры в Ливане получили сигнал на перегрев и поэтому взорвались.

«В мобильных гаджетах аккумуляторы небольшие. Я, конечно, не держал в руках пейджеры, которые были у пострадавших, но у меня был свой пейджер. Там был аккумулятор размером с обычную пальчиковую батарейку. В теории она может загореться и задымиться. Но такого мощного взрыва, как на видео, не могло произойти – там взорвалась взрывчатка», — рассказал Чечулин в беседе с «Петербургским дневником».



Таким образом, эксперт пояснил, что, скорее всего, в эти пейджеры были установлены взрывчатые вещества еще на стадии производства. Он напомнил, что устройства, которые были разряжены или не доступны, не взорвались. Чечулин предположил, что к плате могли добавить схему, которая сработала как детонатор при получении определенного сигнала.

Напомним, что детонация средств связи произошла 17 и 18 сентября в разных район Ливана. Сначала начали массово взрываться пейджеры, которые используют участники шиитского движения «Хезболлах». На следующий день взрывы пейджеров продолжились, но к ним добавились рации, бытовая техника, автомобильные магнитолы, сами машины и мопеды. По официальным данным, погибли 37 человек, более трёх тысяч получили ранения.

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В Госдуме высказались относительно возможного запрета чайлдфри в России
Депутат Горячева: законопроект о запрете чайлдфри создаст еще больше проблем
23 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/Dragon Claws

Депутат Госдумы Ксения Горячева выразила опасения относительно законопроекта, который предусматривает наказание за пропаганду движения чайлдфри. Она считает, что этот законопроект может привести к ещё большим проблемам, если его критерии будут размыты.
По ее словам, нельзя наказывать людей за их личное мнение в вопросе деторождения.

«Подавляющее большинство россиян хотят иметь детей, но их останавливают материальные факторы: нехватка жилья, денег и стабильности. Законопроект о наказании за «пропаганду чайлдфри» вызывает вопросы, особенно в части размытых критериев. Мы уже видели законы, где нет четких границ, и это создает больше проблем, чем решений. Пропаганда и личное мнение — разные вещи», — заявила Горячева в беседе с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что наказание за выражение мнения может стать для сведения счетов, а не борьбы с реальной проблемой.

Горячева также выразила опасения, что принятие этого законопроекта может привести к тому, что женщины начнут бояться выражать свои сомнения относительно родительства. Это, в свою очередь, может привести к снижению рождаемости и ухудшению здоровья женщин.

Вместо того чтобы запугивать тех, кто пока не готов стать родителями, депутат предлагает создавать благоприятные условия для семей. По её мнению, важно поддерживать людей в их решении иметь детей или не иметь их.

В заключение Горячева отметила, что пока рано делать выводы о том, как будет работать законопроект о наказании за пропаганду чайлдфри, так как он ещё находится на стадии обсуждения.

Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. По ее мнению, идеи чайлдфри возникли в результате вырождения феминизма на Западе, который превратился в движение против мужчин и традиционных ценностей.

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В Химках завершается строительство лыжероллерной трассы длиной 3,8 км
23 сентября 2024, 15:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В лесопарке городского округа Химки завершаются работы по строительству лыжероллерной трассы длиной 3,8 километра, которая станет одной из самых длинных трасс в Подмосковье. Обсуждение планов по благоустройству зон отдыха состоялось на еженедельном совещании Андрея Воробьёва с представителями областного правительства и главами муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
«Химкинский лесопарк — самая большая и зеленая зона города. Важная задача не только развивать, но и максимально сохранить природу здесь. Уделяем этому максимум внимания. Кроме обустройства лыжероллерной трассы, заботимся и об инфраструктуре для спокойных прогулок. Устанавливаем скамейки для отдыха, прокладываем дорожно-тропиночную сеть», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Проект лыжероллерной трассы разработан с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что делает его подходящим для спортсменов с различным уровнем подготовки. Трасса будет иметь специальное покрытие, минимизирующее вероятность травм. На данный момент специалисты завершили работы по созданию основания трассы и перешли к укладке асфальта.

Благоустройство лесопарка включает не только создание зон для активного и спокойного отдыха, но и установку освещения, озеленение территории, а также добавление архитектурных элементов. Кроме того, осуществляется очистка местного пруда.

В рамках первого этапа благоустройства было улучшено 47 гектаров территории: проложено пять километров дорожек и троп, построен новый игровой комплекс для детей, установлены 60 скамеек и 240 опор освещения. Также в рамках региональной программы «Безопасный регион» были подключены камеры видеонаблюдения и создана площадка для выгула собак.

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#подмосковье
#химки
#благоустройство
#проект
#трасса
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В Подмосковье планируют установить около 3 тысяч пунктов сбора вторсырья
23 сентября 2024, 15:39

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

Около трёх тысяч фандоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также баков для сбора текстиля планируется установить на территории Московской области. Об этом доложил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«Есть нормативы, есть запрос от бизнеса. И в бизнес-сообществе говорят, что в Московской области нужно иметь не менее 5 тысяч таких точек сбора отходов на вторсырьё. Это примерно одна единица на 2 тысячи человек. На сегодня у нас суммарно размещено почти 2 тысячи таких аппаратов, то есть как минимум 60% рынка у нас на сегодня ещё не освоено. Наша задача — в ближайшее время закрыть эту брешь и поставить такие аппараты по всей Московской области», — сказал Владислав Мурашов.
Для упрощения размещения таких объектов в регионе Мурашов предложил открыть интерактивную карту, на которой будут отмечены 3 тысячи пригодных для них мест. Это позволит сократить сроки реализации таких проектов с 20 до семи дней. Услугу предлагается запустить с 1 ноября. Для этого до 1 октября муниципалитеты должны расставить точки на карте. Кроме того, у бизнеса будет возможность самостоятельно выбрать место и предложить его для согласования.

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#вторсырьё
#сбор вторсырья
#минчистоты
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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Новый троянец Necro зарази миллионы устройств Android через Google Play
Касперский: Миллионы владельцев Android стали жертвами нового троянца Necro
23 сентября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/Kenstocker

Новый троянец Necro проник в операционные системы миллионов владельцев Android через Google Play. Об этом 23 сентября сообщает Лаборатория Касперского.
«Новой версией троянца Necro были заражены различные популярные приложения (в том числе моды для игр), при этом некоторые из них были доступны в Google Play. Суммарная аудитория последних насчитывает более 11 миллионов Android-устройств», — сообщают сотрудники лаборатории.

Атаки зафиксировали в России, Эквадоре, Бразилии, Мексике и Вьетнаме. Известно, что Necro уже пробирался в официальные магазины раньше. Например, в 2019 году его нашли в одном из популярных приложения для работы все в том же Google Play. На тот момент вредоносная программа заразила более 100 млн устройств.
«К сожалению, история повторилась, и в этот раз авторы троянца воспользовались двумя векторами: новой версией Necro были заражены как приложения из Google Play, так и модификации Spotify, Minecraft и других популярных неофициальных источников», — рассказали в Лаборатории Касперского.

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#безопасность
#вирусы
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Подмосковных водителей предупредили об опасности осенних туманов
23 сентября 2024, 15:22

Фото: iStock / vlado85rs

Ночи в Московской области становятся длиннее и холоднее, а значит, скоро начнется пора осенних туманов. Об этом предупредили в пресс-службе Мособоплпожспаса. Спасатели обратили внимание жителей Подмосковья на правила, соблюдение которых поможет водителям двигаться в условиях недостаточной видимости.
«Чтобы избежать беды, следует снизить скорость, увеличить дистанцию до идущего впереди транспортного средства; не совершать резких маневров, торможений и разгонов; включить ближний свет фар, а при наличии противотуманных, включить их вместе с ближними. Кроме того, необходимо ориентироваться по кромке дорожного полотна, не выезжая на встречную полосу», – отметили в ведомстве.
Кроме того, при вынужденной остановке нельзя оставлять автомобиль на полосе движения. Необходимо расположить его на площадке или обочине, включить аварийную сигнализацию. Также обязательно нужно надеть жилет со светоотражающими элементами.

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#подмосковье
#московская область
#туман
#автомобиль
#водители
#безопасность
#мособлпожспас
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Служба помощи при ДТП в Московской области помогла участникам более 2,8 тысячи аварий
23 сентября 2024, 15:20

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На прошлой неделе на горячую линию службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области поступило 2863 обращения от участников ДТП, что на 281 случай больше, чем на предыдущей неделе, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным Министерства транспорта Московской области, 1172 участникам ДТП была оказана помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а 325 водителей воспользовались услугой оформления «Европротокола» благодаря консультациям сотрудников горячей линии. В общей сложности квалифицированная помощь была оказана 5726 водителям, отметили в ведомстве.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуется обращаться по номеру 112 и следовать инструкциям оператора горячей линии службы помощи при ДТП.

Министерство напомнило, что служба помощи при ДТП предоставляет бесплатное дистанционное консультирование по телефону круглосуточно и очное оформление дорожных происшествий без пострадавших в специализированных центрах помощи при ДТП, которые работают ежедневно с 8 до 20 часов в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском районах.

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#подмосковье
#дтп
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#аварии
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Названа дата включения отопления в соцучреждениях Подмосковья
23 сентября 2024, 15:15

Фото: iStock/BrianAJackson

Отопление в социальные учреждения, расположенные на территории Московской области, начнут подавать уже в воскресенье, 29 сентября, такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с членами подмосковного правительства и глава округов.
«В воскресенье мы начинаем включать отопление в детских садах и школах», — сказал Андрей Воробьёв.
Власти региона не стали ждать, когда температура опустится до нормативных значений для начала отопительного сезона.

«Мы не отталкиваемся от нормативов — они подразумевают трое суток среднесуточной температуры 8 градусов. Но мы не можем в социальных объектах ждать такой температуры», — заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Отмечается, что отопление дадут в первую очередь в школы, детские сады и больницы.

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#подмосковье
#отопительный сезон
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Парк Кривякино в Воскресенске занял десятое место по посещаемости в Подмосковье
23 сентября 2024, 15:03

Фото: Министерство благоустройства Московской области

С 16 по 22 сентября парк Кривякино в Воскресенске посетили 19,4 тысячи человек, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Парк вошёл в десятку самых популярных парков за прошлую неделю, заняв десятое место.

Усадьба Кривякино, расположенная в городе Воскресенске, является важным историческим объектом Московской области. Она была основана в конце 1760-х годов генерал-майором А. Г. Замятиным и принадлежала многим известным людям, включая купца И. И. Лажечникова, отца известного русского писателя.

За долгие годы существования усадьба претерпела множество изменений, но благодаря стараниям специалистов её первоначальный облик был восстановлен. После недавнего благоустройства Кривякино сочетает в себе историческую подлинность и современный комфорт.

В парке регулярно проводятся познавательные и развлекательные мероприятия, которые пользуются популярностью среди местных жителей и гостей района.

Для посетителей в усадебном парке предусмотрены прогулочные аллеи, игровая площадка, сцена, танцевальная площадка и амфитеатр.

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#усадьба кривякино
#воскресенск
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Главы округов Подмосковья дали отчёт по готовности систем теплоснабжения
23 сентября 2024, 14:56

Фото: iStock/antos777

В Московской области реализуется масштабная работа по модернизации объектов теплоснабжения, о планах и ходе реализации программы доложили на еженедельном совещании с губернатором региона Андреем Воробьёвым министр энергетики области Сергей Воропанов и главы городских округов.
«Программа модернизации тепловых объектов рассчитана до 2029 года. Всего она включает в себя свыше 800 мероприятий на более чем 90 млрд рублей. Программа разделена на краткосрочную и долгосрочную части. Краткосрочная должна быть реализована в текущем году. Она включает модернизацию 38 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 185 км тепловых сетей. По долгосрочной программе должны быть модернизированы 386 котельных и ЦТП и 611 километров тепловых сетей», — сказал Сергей Воропанов.
Он добавил, что в рамках краткосрочной программы уже выполнен ремонт 170 километров теплосетей и 35 котельных.

«Каждый объект у нас находится на контроле», — подчеркнул Воропанов.
Он добавил, что в пяти округах зафиксировано отставание от графика: на двух объектах в Егорьевске, и по одному в Долгопрудном, Лыткарине и Одинцовском округе.

О решении проблемы с отставанием от графика доложили главы округов.

В частности, руководитель Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что задержек с подачей отопления не будет:

«Готовность котельной в посёлке Поречье сейчас составляет 8%. При этом то подводка к блочно-модульной котельной уже готова, как только она придёт 3 октября, мы начнём её монтировать и обвязывать с газовиками. До 1 ноября включим новую котельную. При этом старая котельная в рабочем состоянии, тепло подаётся. Что касается капремонта котельной ИФА РАН, где строительная готовность 5%, там мы меняем третий котёл, запустим его до 20 октября. И два других котла работают, так что тепло есть».
Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов также заверил, что срыва сроки подачи отопления не будет. Его проблемные объекты — теплосети в посёлке Новый и селе Починки.

«Никакого срыва сроков не будет, всё доделаем, в селе Починки 800 метров уже проложили. Материал приходит до 25 сентября. Подрядчик увеличит количество людей на объекте, и доделаем всё в срок, до 30 сентября. А на посёлке Новый у нас другой субподрядчик, надёжный, который уже сделал два объекта. Всё будет готово к 15 октября», — сказал Викулов.
В Лыткарине в «красную зону» по срокам попал капремонт теплосети, ведущей от котельной №1. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 16%. Глава округа Константин Кравцов заверил, что риска срыва сроков нет.

«У нас объект был включён в программу ремонта по итогам опрессовки. Это труба протяжённостью 200 метров. Все необходимые материалы находятся на объекте, людей достаточно, на этой неделе заканчиваем», — заявил он.
Низкую строительную готовность капремонта котельной в селе Узуново прокомментировал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

«Оба котла уже на площадке, один котёл из двух уже установлен. Сегодня началась обвязка котла, завтра приходит теплообменник. Даю гарантию, что всё работы будут завершены до 15 октября. Риска задержки подачи тепла нет», — сказал он.
Отмечается также, что капитальный ремонт тепловых сетей в Долгопрудном, также ведущийся с отставанием от графика, будет завершён до конца этой недели.

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