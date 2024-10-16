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Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве

16 октября 2024, 01:14
Фото: istock/Aleksei Andreev

Фото: istock/Aleksei Andreev

В Москве задержали подозреваемого в попытке взорвать автомобиль бизнесмена на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК).
«Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов, удалось установить и задержать предполагаемого злоумышленника, причастного к покушению на убийство двух и более лиц», — говорится в официальном сообщении на Telegram-канале столичного СК.
Инцидент произошел 15 октября, когда припаркованный возле дома автомобиль взорвался, ранив троих человек. По предварительной информации, самодельная взрывчатка была закреплена на капоте у лобового стекла машины. Задержанный будет доставлен в отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия и его причастности к преступлению.



Ранее сообщалось, что саперы не нашли взрывчатку под автомобилем на Большой Ордынке в Москве. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы. Уточняется, что подозрительным предметом была пустая картонная коробка.

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#машина
В Турции нашли тело пропавшей россиянки
DHA: в Турции ведут следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки
16 октября 2024, 01:15

Фото: istock/Favor_of_God

В турецкой провинции Орду обнаружено тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа, которая пропала без вести неделю назад. Об этом сообщило агентство DHA.
Родные Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Поиски россиянки продолжались несколько дней, привлекая внимание и через социальные сети.

В настоящее время начато расследование обстоятельств гибели, причину смерти предстоит установить судмедэкспертизе.

Ранее в сентябре другой россиянка пропала на Бали, отправившись в одиночное восхождение на вулкан. Женщина жила на острове с 2022 года и собиралась вернуться в Россию, но перед этим решила совершить путешествие, которое стало для неё последним.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ее четырехлетний сын.
Инцидент произошел 15 октября в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина 1986 года рождения переходила дорогу вместе с сыном 2020 года рождения, когда на них наехал автомобиль Fiat, которым управляла женщина-водитель 1987 года рождения.

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Сайты МВД России недоступны уже несколько часов
16 октября 2024, 00:14

Фото: Фотобанк Московской области

Веб-сайты Министерства внутренних дел России, включая федеральный портал МВД, сайты московских и подмосковных подразделений, а также сервис ГИБДД.рф, недоступны пользователям на протяжении нескольких часов.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Причины сбоя пока не озвучены. Пользователи сталкиваются с невозможностью получить доступ к онлайн-услугам МВД, включая информацию о штрафах и проверку транспортных средств. Специалисты работают над восстановлением работы ресурсов, подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах. На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено. Позже выяснилось, что данный предмет не представляет опасности. В настоящее время движение в районе Большой Ордынки восстановлено, оцепление снято.

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В Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе
16 октября 2024, 00:03

Фото: istock/Anton Novikov

В Подмосковье произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ее четырехлетний сын.
Инцидент произошел 15 октября в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным МВД, авария случилась на 1-м километре автодороги Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново в 19:05.

Женщина 1986 года рождения переходила дорогу вместе с сыном 2020 года рождения, когда на них наехал автомобиль Fiat, которым управляла женщина-водитель 1987 года рождения.

Мать скончалась на месте происшествия, а ребенок был госпитализирован с травмами. Ведется расследование для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике арестовали водителя автоцистерны со сжиженным газом, которого подозревают в том, что по его вине произошел взрыв на заправке в Грозном. Об этом сообщает СК РФ. По данным ведомства, он нарушил требования безопасности, когда работал на АЗС.

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Украинская художница Петушинская залила краской монумент Славы в Полтаве
15 октября 2024, 21:29

Фото: istockphoto/Konoplytska

Украинская художница Юлия Петушинская вылила красную краску на монумент Славы в Полтаве. Об этом информирует издание «Буквы» в Telegram-канале.
Петушинская считает, что облитый ею монумент являет собой вражеский символ. «Акцией» она хотела привлечь общественность, чтобы объект демонтировали.

По информации журналистов, у памятника сейчас находятся полицейские, криминалисты, а также батальон спецназначения.

Памятники на Украине начали сносить после госпереворота в 2014 году. Затем в республике приняли закон о декоммунизации. Украинская власть продолжает взращивать ненависть ко всему, что связано с русской культурой — литературе, языку и прочим аспектам.

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#полиция
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Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости
15 октября 2024, 20:36

Фото: istockphoto/blinow61

Саперы не нашли взрывчатку под автомобилем на Большой Ордынке в Москве. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы. Уточняется, что подозрительным предметом была пустая картонная коробка.
«Информация о подозрительном предмете не подтвердилась», — прокомментировал представитель экстренных служб города.
До этого были данные, что в результате происшествия в районе Большой Ордынки перекрывали движение, подтверждали РИА Новости в столичной полиции.

Ранее сообщалось, что помогало уборщику насиловать женщин. В частности, речь шла о сходстве злоумышленника с одним из популярных актеров американского кинематографа. Мужчина делился видео со своими друзьями.

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12 лет внутри сундука: за что родная мать держала дочь в заточении и как сложилась жизнь спасенной россиянки
15 октября 2024, 20:00

Фото: iStock/Cornel Demeter

Пугающая до дрожи история «девочки из сундука» прогремела на всю страну в 1989 году. Страдающая от алкоголизма доярка в тайне родила, а после 12 лет удерживала в деревянном ящике свою дочь. К подростковому возрасту ее тело исказилось до неузнаваемости, а психика была навсегда разрушена темнотой сундука.
Как жила не видевшая солнечного света Мария и что с ней стало — расскажет редакция «Радио 1».

Прогул на работе

Мать Маши Любовь Михалицына не вызывала ни у кого подозрений. Жила в селе Александровское Кировской области, работала дояркой, сама по себе была замкнута и неразговорчива. Единственное, что бросалось в глаза соседям — тяжелый алкоголизм женщины.

Коллеги Любови знали, что она запойная пьяница и порой может не выйти на работу. Так произошло и в один из дней 1989 года, когда та не пришла на работу. Коллеги отправились к ней домой, чтобы разобраться в очередном прогуле доярки.

Фото: iStock/eugenekeebler

Однако они потеряли дар речи, увидев представшую перед их глазами картину.

Страшная находка

Любовь лежала, навалившись на стол — мертвая. А из соседней комнаты раздавался странный шорох. Звук исходил из полутораметрового деревянного сундука.

Коллеги осторожно приблизились и открыли ящик. Внутри сидела испуганная, сгорбленная девочка в грязных лохмотьях и с атрофированными конечностями.

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Позже выяснилось, что это Мария, дочь Любови Михалицыной. Она втайне родила ее от неизвестного мужчины, который не пожелал становиться отцом. Как соседи не смогли заметить беременность — неизвестно. Может, просто не хотели замечать.

Эксперты тогда заявляли, что алкоголизм напрочь разрушил психику Любови, от чего та потеряла связь с реальностью. Иррациональный страх, вызванный собственным безумием, спровоцировал ее на ужасный поступок. Женщина спрятала дочь от мира за стенами деревянного сундука.

Узница материнского безумия

Жизнь, которую жила Маша, невозможно представить. Вечная темнота сундука, из пищи — только молоко с хлебом, а единственный друг — собака, с которой мама изредка разрешала ей поиграть.

Маша никогда не видела белый свет и других людей. Тело узницы было необратимо искажено, а психическое развитие вряд ли дотягивало до детей-маугли.

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Ей было 12 лет. Однако ее рост не превышал 60 сантиметров. Девочка никогда не ходила даже по дому. Из-за того, что она всегда находилась в сундуке, ее ноги не смогли развиться, как у нормального человека. Причиной тому было не только узкое пространство сундука, но и полное отсутствие солнечного света, так необходимого для развития скелета и костей ребенка.

В тот день Маша впервые увидела кого-то, кроме матери, и сильно испугалась. Потребовалось несколько долгих часов, чтобы успокоить ее и вывести на свет божий.

Жизнь после заточения

Сначала Машу отправили в детский дом, а затем — в Новомедянский психоневрологический диспансер, так как родни у девочки не было, ухаживать некому. А помощь требовалась специализированная.
«Маша почти не разговаривала и не могла себя обслуживать. В шоке тогда были все: и соседи одинокой женщины, и администрация села», — приводили слова директора диспансера в «ТВ-Центр».
Фото: iStock/Kagenmi

Марию Михалицыну учили буквально всему: разговаривать, передвигаться, есть вилкой и ложкой. Адаптация к нормальной жизни стала для нее большим вызовом. Однако она проявила удивительную выдержку и силу воли, стараясь стать сильнее и самостоятельнее.

Как живет Маша сейчас?

Сейчас Марии глубоко за 40. Со временем жизни в сундуке ее рост не сильно изменился — благодаря реабилитации и собственным стараниям она выросла до 1 метра. Самостоятельно ходить по-прежнему не может, передвигается на инвалидной коляске.

Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»

Сотрудники интерната в один голос говорят, что восхищаются Машей. Вопреки судьбе она остается доброй и жизнерадостной, любит разговаривать с другими постояльцами, смотреть телевизор. С большим трепетом относится к животным, особенно к собакам.
«Когда встречаешь ее в коридоре, она улыбается, и вообще позитивно настроена к сотрудникам и остальным получателям социальных услуг», — поделилась директор диспансера Маргарита Иванова.
О сундуке Мария никогда не говорит. Психологи предполагают, что психика просто стерла эти ужасные воспоминания.

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Уборщик насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом
Дворник-двойник Киану Ривза получил почти 10 лет за изнасилование трех женщин
15 октября 2024, 19:40

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Великобритании дворник Убальдо Мануани изнасиловал трех женщин, используя внешнюю схожесть с актером Киану Ривзом. Об этом сообщает Daily Mail.
Потенциальных жертв дворник находил в интернете. Мужчина пользовался своей схожестью с голливудским актером и приглашал женщин на свидание. Во время встреч Мануани подсыпал дамам снотворное и наркотические вещества, после чего насиловал.

Половые акты злоумышленник снимал на видео и отправлял своим друзьям. Так Мануани хвастался, что востребован у женщин.

Мужчину признали виновным и приговорил к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Его судили по нескольким статьям — насилие и нелегальное распространение интимных изображений. Преступник виновным себя не считает.

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#актёр
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В Чечне отправили в СИЗО водителя взорвавшейся автоцистерны с газом
СК: в Чечне арестовали водителя взорвавшейся автоцистерны со сжиженным газом
15 октября 2024, 19:32

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Чеченской Республике арестовали водителя автоцистерны со сжиженным газом, которого подозревают в том, что по его вине произошел взрыв на заправке в Грозном. Об этом сообщает СК РФ. По данным ведомства, он нарушил требования безопасности, когда работал на АЗС.
«В Чеченской Республике в отношении водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырех человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в публикации.
По версии следствия, из-за ошибки водителя автоцистерны во время работы на заправке прогремел взрыв. Расследование дела продолжается.

Напомним, взрыв на заправочной станции на улице Мохаммеда Али в Грозном произошел днем в субботу, 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал, что виновные во взрыве на АЗС в Грозном понесут наказание.

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Подозрительный предмет нашли около одной из машин в центре Москвы
В Москве на Большой Ордынке перекрывали движение из-за подозрительного предмета
15 октября 2024, 19:16

Фото: iStock/blinow61

Подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах.
На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено.

Позже выяснилось, что данный предмет не представляет опасности. В настоящее время движение в районе Большой Ордынки восстановлено, оцепление снято.

Напомним, сегодня, 15 октября, в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину 44-летнего владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. СВУ оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда бизнесмен дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Предприниматель, его сын, а также сосед пострадали. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#москва
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