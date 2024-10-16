Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена в Москве

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В Москве задержали подозреваемого в попытке взорвать автомобиль бизнесмена на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК).
«Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов, удалось установить и задержать предполагаемого злоумышленника, причастного к покушению на убийство двух и более лиц», — говорится в официальном сообщении на Telegram-канале столичного СК.Инцидент произошел 15 октября, когда припаркованный возле дома автомобиль взорвался, ранив троих человек. По предварительной информации, самодельная взрывчатка была закреплена на капоте у лобового стекла машины. Задержанный будет доставлен в отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия и его причастности к преступлению.
Ранее сообщалось, что саперы не нашли взрывчатку под автомобилем на Большой Ордынке в Москве. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы. Уточняется, что подозрительным предметом была пустая картонная коробка.
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Елена Перлова