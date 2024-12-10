В НАК назвали количество предотвращенных с начала года терактов

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В России предотвратили 190 терактов с начала 2024 года, доложил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых 6 готовились участниками запрещенных в России движений (…) в учебных заведениях и местах массового пребывания людей», — пояснили в ведомстве.Перед этим стало известно, что российские силовики задержали в дагестанской республике 12 членов группировки, которые планировали террористическую атаку.
При задержании изъята взрывчатка с компонентами для изготовления, а также стрелковое оружие и боеприпасы. Фигуранты уже во всем признались, в настоящее время решают вопрос об их аресте.
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Никита Кротов