Cерийный убийца, зарубивший топором 5 человек, теперь бомжует в Ижевске

10 октября 2025, 08:28

Убийца Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», вышел на свободу

Фото: Istock/Sayan_Moongklang

Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», вышел на свободу. В 1990-х годах суд признал его виновным в убийстве пяти человек с помощью топора. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.