Cерийный убийца, зарубивший топором 5 человек, теперь бомжует в Ижевске
Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», вышел на свободу. В 1990-х годах суд признал его виновным в убийстве пяти человек с помощью топора. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Артамонов провёл в местах лишения свободы в общей сложности 25 лет и один месяц. После последнего освобождения он не смог найти работу и теперь ведёт жизнь без определенного места жительства в Ижевске.
В 1990-е годы суд приговорил Юрия Артамонова к смертной казни за серию убийств в центре Ижевска. Позже высшую меру наказания заменили на 25 лет лишения свободы. В 2017 году он вышел условно-досрочно, но вскоре снова совершил преступления — кражу велосипеда, денежных средств и проникновение в чужую квартиру.
Суд назначил ему новое наказание сроком 3 года и 1 месяц. После последнего освобождения Артамонов продолжает соблюдать требования надзора и отмечаться в отделе полиции.
