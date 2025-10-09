Фонд капремонта Калининграда годами тратил миллионы на корпоративы и развлечения

09 октября 2025, 18:26

Экс-главу фонда капремонта в Калининграде обвинили в растрате 9 млн рублей

Фото: Istock/VladKol

Калининградская прокуратура направила в суд иск против бывшего руководителя фонда капитального ремонта Олега Туркина и его сотрудников. Следствие утверждает, что они использовали 9 миллионов рублей из средств фонда для организации корпоративных мероприятий и тимбилдинга. Об этом сообщает РЕН ТВ.