Фонд капремонта Калининграда годами тратил миллионы на корпоративы и развлечения

Экс-главу фонда капремонта в Калининграде обвинили в растрате 9 млн рублей
Фото: Istock/VladKol

Калининградская прокуратура направила в суд иск против бывшего руководителя фонда капитального ремонта Олега Туркина и его сотрудников. Следствие утверждает, что они использовали 9 миллионов рублей из средств фонда для организации корпоративных мероприятий и тимбилдинга. Об этом сообщает РЕН ТВ.



В период с января 2020 года по июнь 2024 года подчинённые Туркина проводили нецелевые расходы. Они оплачивали подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, фотографов, ведущих и спортивные занятия. Все эти траты проходили по документам как оплата рабочих семинаров.

Прокуратура требует вернуть израсходованные средства в бюджет фонда. Фигурантам дела предъявили обвинение по статье о растрате. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ольга Щелокова

