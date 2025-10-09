Фонд капремонта Калининграда годами тратил миллионы на корпоративы и развлечения
Калининградская прокуратура направила в суд иск против бывшего руководителя фонда капитального ремонта Олега Туркина и его сотрудников. Следствие утверждает, что они использовали 9 миллионов рублей из средств фонда для организации корпоративных мероприятий и тимбилдинга. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В период с января 2020 года по июнь 2024 года подчинённые Туркина проводили нецелевые расходы. Они оплачивали подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, фотографов, ведущих и спортивные занятия. Все эти траты проходили по документам как оплата рабочих семинаров.
Прокуратура требует вернуть израсходованные средства в бюджет фонда. Фигурантам дела предъявили обвинение по статье о растрате. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
