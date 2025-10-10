«Девочек бить нельзя»: Школьник стал жертвой травли из-за своего воспитания
В Комсомольске-на-Амуре шестиклассницы избили своего одноклассника. Они сняли происходящее на видео и затем опубликовали запись в закрытом чате. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Выяснилось, что ученицы школы № 8 систематически травят сверстника. Девочки толкают мальчика, роняют его на пол и выбрасывают его рюкзак в мусорное ведро. Родители мальчика пояснили, что он не может дать сдачи, поскольку воспитание не позволяет ему поднимать руку на девочек. Из-за этого он не знает, как ему защищаться.
Классный руководитель провела профилактическую беседу с 12-летними школьницами, однако это не возымело эффекта. Семья мальчика подала в полицию заявление по факту травли.
