«Девочек бить нельзя»: Школьник стал жертвой травли из-за своего воспитания

10 октября 2025, 08:00

В Комсомольске-на-Амуре шестиклассницы устроили травлю одноклассника

Фото: Istock/bodnarchuk

В Комсомольске-на-Амуре шестиклассницы избили своего одноклассника. Они сняли происходящее на видео и затем опубликовали запись в закрытом чате. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.