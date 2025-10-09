В Италии мужчина годами насиловал маленькую племянницу — присяжные его оправдали
В Италии суд присяжных оправдал мужчину, которого обвиняли в многолетнем изнасиловании несовершеннолетней племянницы. Подробности сообщают местные СМИ.
Расследование началось после разговора учительницы физкультуры с 15-летней ученицей. Педагог заметила, что девочка постоянно носит боксёрские трусы. Школьница объяснила, что так она старается не привлекать внимание мужчин.
Позже выяснилось, что девочка имела в виду своего 50-летнего дядю. По словам подростка, он начал совершать неправомерные действия, когда ей было восемь лет. Сначала это были прикосновения, затем мужчина совершил изнасилование.
После смерти отца девочки дядя вернулся в дом, и насилие возобновилось. Прокуратура требовала 11 лет тюрьмы, но присяжные оправдали мужчину из-за недостатка доказательств. Показания матери о странном поведении брата на вердикт не повлияли.
