Девственник и выпускник МГУ: как ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей

Фото: iStock/Roman Shtykhno
Что может представить себе любой человек, услышав о простом мужчине, окончившем филологический факультет МГУ, который преподавал кельтологию в родном Нижнем Новгороде, знал 13 языков, жил с родителями и негативно относился к курению и алкоголю? Вряд ли что-то необычное.
Однако если добавить, что этот мужчина был задержан полицией после того, как в его квартире нашли 26 мертвых девочек, которых он превратил в кукол, картина меняется кардинально. Подробнее об этой истории расскажет «Радио 1».
После окончания школы Анатолий Москвин поступил на филологический факультет Московского государственного университета. Вскоре он стал заметной фигурой в научных кругах. Его исследования охватывали кельтскую историю, фольклор, языки и лингвистику.
На протяжении своей карьеры Москвин написал несколько книг, статей и переводов, которые получили признание в академической среде. Он также работал журналистом и регулярно публиковался в местных газетах. Называя себя «некрополистом», Москвин зарекомендовал себя как эксперт по кладбищам в Нижегородской области.
По одной из историй, когда 11-летний Анатолий проходил мимо кладбища, он заметил людей у гроба девочки. Одна из плачущих женщин попросила его подойти ближе, юный Москвин, выполнив её просьбу, был заставлен трижды поцеловать мертвую девочку. После этого ему и покойной надели обручальные кольца, тем самым сделав его «мужем» мертвой.
Подлинность этой истории не подтверждена, однако после нее Анатолий стал проявлять нездоровый интерес к кладбищам, некромантии и куклам.
В 2005 году Олег Рябов, научный сотрудник и издатель, поручил Москвину составить список погибших на более чем 700 кладбищах Нижегородской области.
В течение двух лет Москвин осмотрел 752 кладбища. Анатолий проходил до 30 километров в день, спал в стогах сена, а также ночевал в гробу, который готовили к похоронам. Полиция иногда допрашивала его по подозрению в вандализме и краже, но арестов не было, поскольку он всегда представлял свои академические данные и цели. Эта работа маньяка остается неопубликованной.
После этого отказа он впал в депрессию. Особенно остро он переживал летние месяцы, когда родители уезжали на дачу, забирая с собой даже единственного кота. В одиночестве ученый бродил по кладбищам, лежал на могилах маленьких девочек и разговаривал с их душами.
Девочку похоронили на одном из кладбищ Нижнего Новгорода. Убитые горем родители часто приходили на могилу навестить дочь. Постепенно они начали замечать, что к дочке кто-то регулярно приходит: игрушки и цветы менялись местами. Вскоре они и вовсе начали находить жуткие записки.
Неизвестный оставлял сообщения, что у Оли всё хорошо, она довольна жизнью и ходит в школу. Несмотря на обращения в полицию, злоумышленника найти не удавалось, записки продолжали появляться на могиле. Родители девочки и не подозревали, что гроб их дочери давно пуст.
Анатолий Москвин выкопал тело Оли почти сразу после похорон и отнес его в гараж, где подготовил все для изготовления куклы. Используя соль, соду, поролон, воск и другие подручные материалы, он создал свою первую «дочь». Когда родители Анатолия вернулись с дачи, его мумифицированная «девочка» была готова. Мужчина стал заботиться о ней, как о собственном ребенке.
Любимые куклы хранились в его комнате (одна из них — Маша — сидела на полке в комнате родителей Москвина). Обычные «жили» в гараже, а плохих он возвращал назад, откуда взял.
Никто не подозревал, что жуткие игрушки, расставленные по всему дому, сделаны из тел настоящих детей. Родители считали, что Анатолий увлекся изготовлением кукол от скуки. Его студенты, иногда заходившие к нему домой, тоже не придавали значения этим игрушкам.
Странное отношение Москвина к куклам не вызывало вопросов: он смотрел с ними мультики, устраивал чаепития и вечеринки, а также пел им колыбельные.
Когда правоохранители пришли поговорить с Москвиным, их сразу насторожил внешний вид его «детей». В результате обысков, проведенных 2 ноября 2011 года, в квартире и гараже ученого были найдены 26 кукол, изготовленных из тел мертвых детей (по другим данным — 28). Также полиция обнаружила около 150 табличек с именами умерших, что затрудняет точную оценку количества оскверненных могил.
Москвин утверждал, что заботился о своих куклах, так как считал их одинокими и оставленными собственными родителями. Следует отметить, что он не вступал в интимные отношения с куклами из-за физических отклонений в области мужского здоровья.
Анатолия отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, которая находилась напротив дома его первой «дочери».
В 2018 году врачи заявили, что он больше не опасен и подали ходатайство об освобождении для амбулаторного лечения, но в 2019 году последующая экспертиза признала его освобождение преждевременным. Москвин продолжает проходить лечение.
Свою вину он так и не признал. По его мнению, он пытался сделать лучше для «брошенных» ребят. Родители Оли перезахоронили дочь в безымянной могиле, опасаясь, что Москвин рано или поздно выйдет на свободу и вернется за телом девочки.
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Анатолий Москвин — эксперт по кладбищамАнатолий Москвин, родившийся 1 сентября 1966 года в Горьком (ныне Нижний Новгород), с детства проявлял интерес к мертвым и любил бродить по кладбищам, особенно по Красной Этне. Он был способным учеником и талантливо изучал языки, впоследствии освоив 13 из них.
После окончания школы Анатолий Москвин поступил на филологический факультет Московского государственного университета. Вскоре он стал заметной фигурой в научных кругах. Его исследования охватывали кельтскую историю, фольклор, языки и лингвистику.
На протяжении своей карьеры Москвин написал несколько книг, статей и переводов, которые получили признание в академической среде. Он также работал журналистом и регулярно публиковался в местных газетах. Называя себя «некрополистом», Москвин зарекомендовал себя как эксперт по кладбищам в Нижегородской области.
Фото: iStock/Faferek
Муж мертвой девочкиВ сети существует множество версий о детстве Анатолия Москвина, которые, как предполагают, могли повлиять на его психическое расстройство.
По одной из историй, когда 11-летний Анатолий проходил мимо кладбища, он заметил людей у гроба девочки. Одна из плачущих женщин попросила его подойти ближе, юный Москвин, выполнив её просьбу, был заставлен трижды поцеловать мертвую девочку. После этого ему и покойной надели обручальные кольца, тем самым сделав его «мужем» мертвой.
Подлинность этой истории не подтверждена, однако после нее Анатолий стал проявлять нездоровый интерес к кладбищам, некромантии и куклам.
Фото: iStock/Alessandro Vallainc
Проводил ночь в гробуАнатолий Москвин был известен среди ученых как любитель кладбищ, погребальных ритуалов и оккультизма. У него была личная библиотека с более чем 60 000 книг и большая коллекция кукол. Знакомые описывали его как гения и эксцентрика.
В 2005 году Олег Рябов, научный сотрудник и издатель, поручил Москвину составить список погибших на более чем 700 кладбищах Нижегородской области.
В течение двух лет Москвин осмотрел 752 кладбища. Анатолий проходил до 30 километров в день, спал в стогах сена, а также ночевал в гробу, который готовили к похоронам. Полиция иногда допрашивала его по подозрению в вандализме и краже, но арестов не было, поскольку он всегда представлял свои академические данные и цели. Эта работа маньяка остается неопубликованной.
Фото: iStock/blinow61
ДевственникНесмотря на уважение и статус, Москвин вел отшельнический образ жизни, продолжая жить с родителями. Он негативно относился к алкоголю и курению, не имел отношений и, предположительно, оставался девственником.
Воскрешу себе дочь при помощи черной магииБеспроглядное одиночество сильно давило на психику Анатолия Москвина. Однажды он пришел к пожилым родителям и заявил о желании взять девочку из детского дома. Сначала родители воспротивились его идеей, но в конце концов согласились. Москвин начал собирать документы для органов опеки, однако ему отказали, сославшись на низкий доход мужчины.
После этого отказа он впал в депрессию. Особенно остро он переживал летние месяцы, когда родители уезжали на дачу, забирая с собой даже единственного кота. В одиночестве ученый бродил по кладбищам, лежал на могилах маленьких девочек и разговаривал с их душами.
«Тогда я сам найду себе дочь, воскрешу ее при помощи черной магии и приведу домой», — заявил Москвин родителям осенью 2022 года.
Первая мумифицированная дочьВ сентябре 2002 года 10-летняя Оля Чардымова ушла в гости к бабушке, которая жила недалеко, но домой так и не вернулась. Ее тело было найдено только через пять месяцев.
Фото: iStock/NataliaNaberezhnaia
Девочку похоронили на одном из кладбищ Нижнего Новгорода. Убитые горем родители часто приходили на могилу навестить дочь. Постепенно они начали замечать, что к дочке кто-то регулярно приходит: игрушки и цветы менялись местами. Вскоре они и вовсе начали находить жуткие записки.
Неизвестный оставлял сообщения, что у Оли всё хорошо, она довольна жизнью и ходит в школу. Несмотря на обращения в полицию, злоумышленника найти не удавалось, записки продолжали появляться на могиле. Родители девочки и не подозревали, что гроб их дочери давно пуст.
Анатолий Москвин выкопал тело Оли почти сразу после похорон и отнес его в гараж, где подготовил все для изготовления куклы. Используя соль, соду, поролон, воск и другие подручные материалы, он создал свою первую «дочь». Когда родители Анатолия вернулись с дачи, его мумифицированная «девочка» была готова. Мужчина стал заботиться о ней, как о собственном ребенке.
Пел им колыбельные, смотрел с ними мультики, устраивал чаепития и вечеринкиНа одной кукле Москвин не остановился. Постепенно его коллекция увеличивалась, причем почти все игрушки маньяка были девочками, за исключением одной. Он делил свои творения на категории: «любимые», «обычные» и «плохие».
Любимые куклы хранились в его комнате (одна из них — Маша — сидела на полке в комнате родителей Москвина). Обычные «жили» в гараже, а плохих он возвращал назад, откуда взял.
Никто не подозревал, что жуткие игрушки, расставленные по всему дому, сделаны из тел настоящих детей. Родители считали, что Анатолий увлекся изготовлением кукол от скуки. Его студенты, иногда заходившие к нему домой, тоже не придавали значения этим игрушкам.
Странное отношение Москвина к куклам не вызывало вопросов: он смотрел с ними мультики, устраивал чаепития и вечеринки, а также пел им колыбельные.
Задержание из-за нелепой случайностиСлухи о местном «расхитителе гробниц» распространились по Нижнему Новгороду задолго до ареста Анатолия Москвина, даже говорили о секте. Однако задержание мужчины произошло из-за нелепой случайности: один из читателей газеты, для которой он писал, не оценил его статью о татаро-монгольском иге и сообщил в полицию.
Когда правоохранители пришли поговорить с Москвиным, их сразу насторожил внешний вид его «детей». В результате обысков, проведенных 2 ноября 2011 года, в квартире и гараже ученого были найдены 26 кукол, изготовленных из тел мертвых детей (по другим данным — 28). Также полиция обнаружила около 150 табличек с именами умерших, что затрудняет точную оценку количества оскверненных могил.
Фото: iStock/ronstik
Пытался воскресить детейЗадержанный ученый активно сотрудничал со следствием. Он заявил, что забирал только те тела, чьи души давали ему согласие. Москвин подробно рассказал о своем увлечении черной и белой магией, стремясь воскресить детей, однако за два года его усилия не увенчались успехом, и он продолжал искать подходящий способ.
Москвин утверждал, что заботился о своих куклах, так как считал их одинокими и оставленными собственными родителями. Следует отметить, что он не вступал в интимные отношения с куклами из-за физических отклонений в области мужского здоровья.
Параноидальная шизофренияМосквину грозило 5 лет тюремного заключения за осквернение могил, но перед этим ему предстояло пройти психиатрическую экспертизу для определения вменяемости. Врачи поставили ему диагноз параноидальная шизофрения, в результате чего на судебном заседании 25 мая 2012 года мужчину признали недееспособным.
Анатолия отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, которая находилась напротив дома его первой «дочери».
Фото: iStock/shironosov
Вернется за телом девочкиС 2012 года Анатолий Москвин находится на принудительном лечении в больнице. Там он завел романтические отношения с 22-летней девушкой, заинтересовавшейся его историей. Они начали встречаться, а в 2021 году планировали свадьбу, но суд запретил ее из-за недееспособности Москвина.
В 2018 году врачи заявили, что он больше не опасен и подали ходатайство об освобождении для амбулаторного лечения, но в 2019 году последующая экспертиза признала его освобождение преждевременным. Москвин продолжает проходить лечение.
Свою вину он так и не признал. По его мнению, он пытался сделать лучше для «брошенных» ребят. Родители Оли перезахоронили дочь в безымянной могиле, опасаясь, что Москвин рано или поздно выйдет на свободу и вернется за телом девочки.
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