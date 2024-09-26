Тащил за волосы и бил: отец убитой девушки из Ленобласти сам расследовал смерть дочери, подробности

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Родители 22-летней Ксении из Ленинградской области долго добивались справедливого расследования дела о смерти дочери. Трагедия произошла еще в январе 2021 года, однако до сих пор обстоятельства гибели молодой студентки не установлены. О том, какие доказательства удалось собрать отцу и почему следователи не спешили возбуждать дело расскажет редакция «Радио 1»
Загадочная смерть студентки из Ленобласти
В ночь с 24 на 25 января 2021 года во Всеволожском районе Ленобласти в Мурино молодая девушка выпала из окна. Уголовное дело по статье «Убийство» было возбуждено лишь через четыре дня, после того как история попала в СМИ.
По словам отца погибшей Ксении, на начальном этапе следователь Следственного управления СКР по Ленобласти не проявлял интереса к общению с ними. Следователь утверждал, что произошедшее не является преступлением. Однако родители нашли видео, на котором незадолго до гибели Ксения подверглась насилию со стороны своего возлюбленного Алексея, который избивал ее в лифте и тащил в квартиру.
«Мне до сих пор неясно, что произошло», — рассказал «КП-Петербург» отец Ксении Николай.
По его словам, следователь, который изначально занимался делом, настаивал, что смерть Ксении криминальной не была. На многочисленные вопросы о том, задержан ли ее парень, сотрудник правоохранительных органов отвечал: «Не учите меня работать».
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Что известно о парне погибшей
Ксения начала встречаться с Алексеем всего за несколько месяцев до трагедии, поэтому ее родители даже не успели с ним познакомиться.
«Она не успела представить нас друг другу. Но каждый день она созванивалась с мамой и радовалась, что устроилась на работу в новый магазин. Она проработала там всего два дня. В день своей смерти дочка сказала, что счастлива и что в честь ее устройства планируется небольшой корпоратив», — рассказал журналистам отец погибшей.
После корпоратива встретить Ксюшу должен был ее молодой человек Алексей. Позже в распоряжении родителей Ксении появилось видео, на котором ее молодой человек тащит девушку за волосы и бьет.
«Это видео, как они к подъезду подходили, мы нашли, не следователь. Он ее тащил. Наша соседка была на балконе, она видела, как она вырывалась, дочка кричала: «Мама, мамочка!». Они поднялись на лифте, она пыталась уйти от него, он ее вытолкал и потащил. Соседи говорят, что в их квартире творился кошмар, были крики, — сообщил собеседник издания.
Однако следователь, по словам отца, не хотел принимать добытые родственниками улики. Дело получило ход лишь после того, как было придано огласке в СМИ. Тогда правоохранители из Москвы связались с отделом в Мурино и настояли на возбуждении уголовного дела, заключили родители девушки.
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Анастасия Хохлова