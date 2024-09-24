«Они были пьяные»: как 17-летняя школьница из Карелии исчезла после ссоры с парнем и в чем его заподозрили

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17-летняя Ангелина из Карелии бесследно исчезла 18 августа 2024 года в Медвежьегорске. Известно лишь то, что после ссоры с парнем она пошла одна вдоль железнодорожных путей. О том, что могло произойти со школьницей расскажет редакция «Радио 1».
Пропажа школьницы из Карелии
Более месяца правоохранители и родители 17-летней Ангелины разыскивают девочку. В ночь с 17 на 18 августа Ангелина была в гостях у своего молодого человека. По словам парня, утром он, девушка и их друг пошли гулять в лес. По какой причине школьница в итоге осталась одна – неизвестно.
«Парни не могут ничего толком пояснить. Они были пьяные в тот день. После этого Ангелина пошла вдоль железнодорожных путей и, видимо, потерялась», – рассказал изданию «Комсомольская правда» знакомый семьи Ангелины.Несмотря на долгие поиски, продолжающиеся более месяца, у следователей есть только одно фото, на котором случайно оказалась Ангелина.
Ангелина случайно попала на фото туристов
Примерно в 15:00 18 августа девушка подошла к семейной паре, которая шла с детьми на рыбалку, и попросила их указать направление. Семья утверждает, что в поведении Ангелины не было ничего подозрительного. По их словам, она выглядела спокойной, не проявляла нервозности и не была в состоянии алкогольного опьянения.
Позже, просматривая снимки, которые показала им семейная пара, родители девочки обнаружили, что на одном из них запечатлена Ангелина, прогуливающаяся вдоль железной дороги.
«Мы обыскали весь район у железной дороги и выяснили, что люди прогуливаются там каждый день на расстояние до 20 километров. Но не нашли ни следов, ни предметов одежды», – сообщают волонтеры, участвующие в поисках.
Ни одна из предполагаемых версий не получила подтверждения: если бы Ангелина столкнулась с дикими зверями, остались бы следы. Также следователи исключают версию похищения несовершеннолетней.
Фото: сайт lizaalert
Полиграф и причастность парня к пропаже
Вскоре правоохранители перестали разрабатывать версию о том, что к пропаже школьницы мог иметь отношение ее избранник, с которым она поссорилась накануне своего исчезновения. Молодой человек прошел тест на полиграфе. Результаты исследования показали, что он действительно не знает о том, где находится Ангелина.
При этом знакомые девочки отказываются верить, что ее парень не причастен к произошедшему. Они указывают на то обстоятельство, что молодой человек не принимает участия в поисках и даже якобы не проявляет никакого сожаления.
Безутешные родители школьницы даже обратились за помощью к местным экстрасенсам. Сразу несколько из них заявили, что девочка находится в доме у взрослого мужчины. Однако эту информацию еще предстоит проверить правоохранителям.
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