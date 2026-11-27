На Калужском шоссе в Новой Москве произошло ДТП с пятью машинами
На Калужском шоссе в Новой Москве пять автомобилей попали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры случившегося.
Изначально поступала информация о столкновении трёх транспортных средств, однако потом выяснилось, что в аварии участвовало пять машин. По свидетельствам очевидцев, всё произошло рядом с деревней Сосенки, где внедорожник неожиданно вынесло на полосу встречного движения. Там он врезался в другие автомобили. Инцидент попал на видео.
По предварительным данным, один из пострадавших оказался зажат в салоне. В материале подчеркивается, что после аварии четырёх человек доставили в больницу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Чувашии пассажиры микроавтобуса получили травмы в ДТП с участием ещё трёх легковых автомобилей. Подробности читайте здесь.
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