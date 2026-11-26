26 ноября 2026, 23:27

SHOT: Матч Лиги Европы между «Бешикташем» и «Хапоэлем» прервали из-за беспорядков

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Батуми прервали футбольный матч между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы из-за серьёзных беспорядков на трибунах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Встреча проходила в рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы, и в Батуми собрались порядка 15 тысяч турецких болельщиков. Перед игрой они прошли по улицам города с лозунгами в поддержку Палестины. Кроме того, игроки «Бешикташа» не стали обмениваться рукопожатиями с футболистами израильской команды.



