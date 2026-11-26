Матч между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» прервали из-за беспорядков
SHOT: Матч Лиги Европы между «Бешикташем» и «Хапоэлем» прервали из-за беспорядков
В Батуми прервали футбольный матч между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы из-за серьёзных беспорядков на трибунах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Встреча проходила в рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы, и в Батуми собрались порядка 15 тысяч турецких болельщиков. Перед игрой они прошли по улицам города с лозунгами в поддержку Палестины. Кроме того, игроки «Бешикташа» не стали обмениваться рукопожатиями с футболистами израильской команды.
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Отмечается, что на 26-й минуте матч остановили. После стычек с грузинской полицией болельщики турецкого клуба вывесили на секторе полотно в поддержку Палестины и начали выкрикивать антиизраильские лозунги. Силовики вошли в сектор, пустив в ход дубинки и слезоточивый газ, и стали задерживать буйных фанатов. Через некоторое время игру возобновили.
Сведения о пострадавших уточняют. Турецкие клубы, среди которых «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор», раскритиковали грузинскую полицию за чрезмерную силу против болельщиков.