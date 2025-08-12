Чашка горячего шоколада обернулась выкидышем: мужчина подсыпал любовнице таблетки для аборта
В США мужчина подсыпал своей любовнице таблетки для искусственного прерывания беременности в горячий шоколад после того, как она отказалась делать аборт. Об этом сообщает NBC News.
Инцидент произошёл в штате Техас. 34-летняя женщина подала иск против бывшего возлюбленного, который, по её словам, 5 апреля подмешал ей около десяти таблеток для прерывания беременности. В результате у неё случился выкидыш.
В иске представлены скриншоты переписки, где мужчина неоднократно настаивал на аборте, называя ребёнка «вещью». Кроме того, он угрожал вмешаться в бракоразводный процесс женщины.
Позже мужчина предложил устроить «вечер укрепления доверия» и налил ей горячий шоколад, в котором, по словам женщины, и были растворены таблетки. После этого он покинул дом и перестал выходить на связь. В это время у женщины, находившейся на восьмой неделе беременности, начались сильные кровотечения и спазмы. Она была дома с тремя детьми и дождалась приезда матери, чтобы не оставлять их одних и поехать в больницу. Вернувшись после выкидыша, женщина обнаружила открытую упаковку с таблетками для аборта.
В полиции сообщили, что на данный момент никаких активных расследований в отношении мужчины не ведётся.
