Чашка горячего шоколада обернулась выкидышем: мужчина подсыпал любовнице таблетки для аборта

12 августа 2025, 15:06

В США мужчина подсыпал любовнице 10 таблеток для аборта в горячий шоколад

Фото: iStock/Yta23

В США мужчина подсыпал своей любовнице таблетки для искусственного прерывания беременности в горячий шоколад после того, как она отказалась делать аборт. Об этом сообщает NBC News.