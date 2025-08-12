Неизвестный бросил секс-игрушку на баскетбольном матче и ранил ребёнка

12 августа 2025, 14:09

На баскетбольном матче WNBA школьница пострадала от брошенной секс-игрушки

Фото: iStock/-lvinst-

В Нью-Йорке полиция разыскивает мужчину, бросившего секс-игрушку во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и попавшую ей в 12-летнюю девочку. Об этом сообщает NBC News.