Неизвестный бросил секс-игрушку на баскетбольном матче и ранил ребёнка
В Нью-Йорке полиция разыскивает мужчину, бросившего секс-игрушку во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и попавшую ей в 12-летнюю девочку. Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что неизвестный на стадионе бросил секс-игрушку с трибуны и попал в ногу маленькой девочке.
В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. У полицейских имеется его фотография – стоп-кадр с камер видеонаблюдения, установленных на стадионе.
Это не первый такой инцидент, связанный с WNBA. 3 августа был задержан зритель, который также бросил секс-игрушку на площадку, где играла сборная. Изначально судьи не отреагировали на произошедшее и не остановили игру, однако во время тайм-аута предмет убрали с площадки.
