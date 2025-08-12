Достижения.рф

Неизвестный бросил секс-игрушку на баскетбольном матче и ранил ребёнка

Фото: iStock/-lvinst-

В Нью-Йорке полиция разыскивает мужчину, бросившего секс-игрушку во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и попавшую ей в 12-летнюю девочку. Об этом сообщает NBC News.



Отмечается, что неизвестный на стадионе бросил секс-игрушку с трибуны и попал в ногу маленькой девочке.

В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. У полицейских имеется его фотография – стоп-кадр с камер видеонаблюдения, установленных на стадионе.

Это не первый такой инцидент, связанный с WNBA. 3 августа был задержан зритель, который также бросил секс-игрушку на площадку, где играла сборная. Изначально судьи не отреагировали на произошедшее и не остановили игру, однако во время тайм-аута предмет убрали с площадки.

Анастасия Чинкова

