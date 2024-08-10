Часть Херсонской области осталась без света

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Два муниципальных округа Херсонской области остались без электричества из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что аварийное отключение электроснабжения произошло в Геническом и Новотроицком округах области.
Это произошло из-за повреждения ЛЭР на 150кВ в соседней Запорожской области. В настоящее время там ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
Днём ранее сообщалось, что город Курчатов в Курской области остался без света после падения обломков украинского беспилотника. Вблизи этого города находится действующая Курская АЭС, которую упавшие обломки не задели.
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Это произошло из-за повреждения ЛЭР на 150кВ в соседней Запорожской области. В настоящее время там ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
Днём ранее сообщалось, что город Курчатов в Курской области остался без света после падения обломков украинского беспилотника. Вблизи этого города находится действующая Курская АЭС, которую упавшие обломки не задели.
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Анастасия Чинкова