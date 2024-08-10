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Самые серьезные отключения света переживают сейчас на Украине с начала боевых действий, пишет издание Time.
«В настоящее время страна переживает самые серьезные веерные отключения электроэнергии с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года», — сказано в материале.Обозреватели отметили, что проблемы с электроэнергией мешают людям работать пользоваться услугами банка, медицины, сетью и телефонами.
Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля 2022 года, когда главы Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве в противостоянии агрессии со стороны киевского режима. Недружественные к РФ страны представили миротворческую миссию РФ «вторжением».
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Никита Кротов