Атака со стороны боевиков ВСУ под Курском полностью истощит украинских неоцацистов, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works. Американский аналитик подчеркнул, что Киев уже давно проиграл, просто не перестал сражаться. Однако способность Украины к сражениям, по словам Джонсона, ежедневно уменьшается. Бывший силовик США добавил, что украинская армия несет безвозвратные значительные потери.