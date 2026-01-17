Достижения.рф

Рейс Петербург — Пермь более часа кружил над Ладожским озером

Фото: iStock/Diy13

Пассажирский самолёт Airbus рейса SU6581 по маршруту Санкт‑Петербург — Пермь совершил нештатные манёвры. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Более часа воздушное судно летало над акваторией Ладожского озера по неизвестным причинам. Борт вылетел из Пулково в 01:20, но, совершив несколько кругов над водной поверхностью, вернулся в воздушную гавань. Сведения о траектории полёта зафиксировал портал Flightradar24.

Сейчас самолёт готовится к новому вылету, время которого назначено на 04:30. Согласно расписанию, в пункт назначения авиалайнер прибудет в 08:56 по местному времени.

В настоящий момент официальные комментарии о причинах нештатного поведения воздушного судна не поступали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Александр Огарёв

