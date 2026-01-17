Рейс Петербург — Пермь более часа кружил над Ладожским озером
Пассажирский самолёт Airbus рейса SU6581 по маршруту Санкт‑Петербург — Пермь совершил нештатные манёвры. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Более часа воздушное судно летало над акваторией Ладожского озера по неизвестным причинам. Борт вылетел из Пулково в 01:20, но, совершив несколько кругов над водной поверхностью, вернулся в воздушную гавань. Сведения о траектории полёта зафиксировал портал Flightradar24.
Сейчас самолёт готовится к новому вылету, время которого назначено на 04:30. Согласно расписанию, в пункт назначения авиалайнер прибудет в 08:56 по местному времени.
В настоящий момент официальные комментарии о причинах нештатного поведения воздушного судна не поступали. Обстоятельства инцидента выясняются.
