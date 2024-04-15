Часть поля ушла под землю в Ростовской области

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В Гуково-Гнилушевском сельском поселении Ростовской области провалился участок земли, об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
Позже информацию подтвердили в администрации Красносулинского района.
Власти региона рассказали, что в настоящее время провал засыпан и не представляет никакой опасности. О причинах появления подземной полости ничего не известно.
Огромный кратер посреди поля сельскохозяйственного назначения заметил местный житель. Глубина дыры не менее 15 метров. Очевидец рассказал, что кратер образовался на ровном месте. Каких-либо шахт в этом месте не расположено.
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Власти региона рассказали, что в настоящее время провал засыпан и не представляет никакой опасности. О причинах появления подземной полости ничего не известно.
Огромный кратер посреди поля сельскохозяйственного назначения заметил местный житель. Глубина дыры не менее 15 метров. Очевидец рассказал, что кратер образовался на ровном месте. Каких-либо шахт в этом месте не расположено.
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Анастасия Хохлова