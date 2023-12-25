На Кубани девятилетний мальчик провалился в яму, оставленную дорожниками

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В Краснодарском крае девятилетний мальчик провалился в яму, которую дорожные рабочие оставили после ремона, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации ведомства, в станице Геймановской Тбилисского района рабочие ремонтировали уличное освещение оставили неприкрытую яму. В неё провалился девятилетний мальчик. Сам выбраться из «ловушки» ребёнок не смог, ему помогли случайные прохожие и врачи скорой помощи.
При этом, о состоянии ребёнка и степени тяжести получённых им травм ничего не сообщается.
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«Прокуратура Тбилисского района организовала проверку сведений, размещенных в средствах массовой информации, по факту падения несовершеннолетнего в яму», — прокомментировали ситуацию в Telegram-канале надзорного ведомства.
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Евгения Парфентьева