В Ленинградской области автомобиль с людьми провалился под лёд

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Из озера в Ленинградской области извлекли провалившийся под лёд автомобиль. В салоне машины находился пассажир.
Были вызваны водолазы, которые вытащили машину на берег. Из салона извлекли тело 57-летнего пассажира, точная причина смерти которого будет установлена экспертами. Поиски 56-летнего владельца внедорожника продолжаются. Полицейские полагают, что его тело находится неподалёку от места трагедии. Что именно побудило мужчин выехать на ненадёжный весенний лёд, пока остаётся неизвестным.
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Александр Бойцов