Часть потолка российской школы рухнула на парты
В Копейске в общеобразовательной школе №9 обрушилась часть потолка. Об этом сообщили в канале «Прокуратура Челябинской области» на платформе MAX.
Правоохранители узнали об инциденте во время мониторинга СМИ и начали проверку по факту случившегося. Согласно материалу, 10 сентября 2026 года в школьном кабинете на первом этаже отпал штукатурный слой потолка. Обломки упали на парты во время перемены. В этот момент в помещении не было ни преподавателей, ни школьников, поэтому никто не пострадал.
После происшествия доступ к этажу с обрушившимся потолком ограничили. Четыре класса, в которых учатся 94 ребёнка, временно перевели в другие школы. В повреждённой части здания планируется провести ремонт.
Прокуратура оценит, в какой мере соблюдались требования законодательства при эксплуатации и содержании школы, и определит, насколько обеспечена безопасность учебного процесса.
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