Часть потолка российской школы рухнула на парты

15 сентября 2026, 23:59

Часть потолка обрушилась на парты в одной из школ Челябинской области

Фото: канал в MAX «Прокуратура Челябинской области»/@id7453042227_gos

В Копейске в общеобразовательной школе №9 обрушилась часть потолка. Об этом сообщили в канале «Прокуратура Челябинской области» на платформе MAX.