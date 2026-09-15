Москвич устроил драку в суде после лишения родительских прав
В Москве мужчина, которого лишили родительских прав, устроил драку во время судебного разбирательства. Об этом пишет MK.RU.
Люблинский суд рассматривал иск о лишении гражданина родительских прав на несовершеннолетнего сына. Судья поддержал требования заявителя.
После заседания ответчик начал бить рулоном бумаги по голове представителя истца. Судебный пристав увидел это и попытался прекратить драку. Однако дебошир не реагировал на замечания. В итоге представителю ФССП удалось успокоить мужчину.
После этого на него завели административное дело по статье о неисполнении законных требований судебного пристава. Суд оштрафовал его на 2000 рублей. Кроме того, уже после заседания к лишённому родительских прав гражданину подали иск в связи с неуплатой алиментов.
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