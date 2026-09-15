«Главное, не говорите жене»: Алексей Чумаков ответил на вопрос о нижнем белье
Алексей Чумаков впервые за 30 лет получил от журналистки вопрос о нижнем белье
45-летний Алексей Чумаков опубликовал в личном блоге ролик с интервью на красной дорожке, в котором прокомментировал вопрос журналистки о нижнем белье.
Артист рассказал, что не знал, какое видео вдохновило корреспондентку задать столь личные вопросы.
«Оказалось, в силу светлых шёлковых брюк на том выступлении моё тело живёт своей жизнью чуть выразительнее, чем хотелось бы», — объяснил певец.В ролике Алексей поблагодарил девушку за небезразличие и воспринял вопрос как комплимент.
«Красивая женщина оценила, ну, видимо, некий какой‑то сексуальный подтекст, где я, правда, не вкладывал ничего. Ну окей, но главное — не говорите моей жене, она ревнивая», — пошутил Чумаков.Ранее актриса Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками свежим фото. На нём она показала, как выглядит без фильтров и макияжа в 53 года.