«Главное, не говорите жене»: Алексей Чумаков ответил на вопрос о нижнем белье

15 сентября 2026, 21:24

Алексей Чумаков впервые за 30 лет получил от журналистки вопрос о нижнем белье

Алексей Чумаков (Фото: Telegram @juliakovalchuk82)

45-летний Алексей Чумаков опубликовал в личном блоге ролик с интервью на красной дорожке, в котором прокомментировал вопрос журналистки о нижнем белье.





Артист рассказал, что не знал, какое видео вдохновило корреспондентку задать столь личные вопросы.

«Оказалось, в силу светлых шёлковых брюк на том выступлении моё тело живёт своей жизнью чуть выразительнее, чем хотелось бы», — объяснил певец.

«Красивая женщина оценила, ну, видимо, некий какой‑то сексуальный подтекст, где я, правда, не вкладывал ничего. Ну окей, но главное — не говорите моей жене, она ревнивая», — пошутил Чумаков.