В Петербурге школьник пострадал при взрыве ручки с порохом
В Санкт-Петербурге школьник получил травмы из-за взрыва шариковой ручки с порохом. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).
Мальчик наполнил корпус ручки порохом из пистонов для игрушечного пистолета. Что именно он сделал с получившимся устройством, не уточняется, однако оно взорвалось у него в руках.
В больнице у школьника диагностировали множественные ссадины левой кисти и правого предплечья, раны, ушиб и подногтевую гематому мизинца. Для обработки травм потребовалось вмешательство хирургов. Дальнейшее лечение подросток проходит амбулаторно.
До этого сообщалось об инциденте в Набережных Челнах. Там 17-летний юноша на автомобиле друга сбил женщину во дворе.
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