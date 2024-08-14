Сломал ручки и ножки, чтобы не плакала: Пьяный сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку

Фото: СУ СКР по Самарской области
В Чапаевске Самарской области пьяный россиянин изнасиловал и жестоко убил двухлетнюю девочку. Преступление произошло рядом с домом, где жила бабушка малышки. Редакция «Радио 1» собрала детали этой жуткой трагедии.
«Тихий» соседВечером 11 августа в городскую больницу Чапаевска на скорой привезли маленькую девочку в очень тяжелом состоянии. Врачи были шокированы увиденным и предприняли все возможные меры для спасения ребенка, но, к сожалению, от полученных травм девочка скончалась.
Поскольку травмы ребенка носили криминальный характер, к делу подключились правоохранители и сотрудники СК. Оказалось, что зверство совершил неоднократно судимый, «тихий» сосед бабушки девочки. В тот день малышку к бабушке привела мама из-за поздней работы.
Следствие установило, что мужчина заглянул во двор пожилой женщины, где играла её маленькая внучка. Бабушка выгнала незваного гостя из-за запаха алкоголя.
В доме также находился сводный брат матери и тети девочки, который приглядывал за играющей во дворе племянницей. Он предупредил бабушку, что на время отойдет по делам.
Россиянка отошла в дом буквально на пару минут, и этого времени хватило, чтобы ребенок пропал.
Фото: istock / Stivog
Сам «нашел» свою жертвуПримерно час женщина бродила по округе и звала девочку. В поисках помогали родственники и сам злополучный сосед. Как рассказали местные жители, именно негодяй «нашел» практически бездыханное тело в заброшенном доме, который стоял на этой же улице и принес к воротам дома.
Он даже дождался бригаду скорой помощи. А через небольшой промежуток времени уже его самого забрали сотрудники полиции.
«На шум прибежал брат и просто остолбенел – девочка была вся в крови. Он схватил ее на руки и побежал в дом к бабушке. Он нес окровавленное бездыханное тело и рыдал взахлеб. Пока ждали скорую, племяшку положили на кровать. Брат все это время плакал и был рядом с ней. Он просил ее держаться, что скоро приедут врачи и все будет хорошо. На последнем вздохе она схватила его крепко за палец, а потом захрипела», — рассказала тетя умершей девочки.
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Стоит на учете в психбольнице12 августа на улицу, где произошло страшное убийство, привезли подозреваемого в кандалах, сковывающих цепями руки и ноги. Он рассказал, что воспользовался отсутствием бабушки, схватил малышку и скрылся. Негодяю хватило 20 минут, чтобы до смерти замучить ребенка.
На допросе мужчину спросили, зачем он сломал малышке ручки и ножки, на что тот спокойно заявил, что девочка плакала, поэтому он ее унес подальше и избил, чтобы не кричала. Помимо сломанных конечностей, душегуб надругался над девочкой, сломал копчик и оставил множество ран. Как заявили родственники, на теле девочки не осталось живого места.
Фото: istock / shironosov
Во время следственного эксперимента мужчина якобы «начал ехидно ухмыляться, мол сначала докажите, что это я».
«Как нам стало известно от собственных источников, изначально убийца дал признательные показания, но уже на следственном эксперименте пытался отказаться от своих слов», — сообщает «КП Самара».В отношении насильника возбуждено уголовное дело по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Мужчину на время следствия поместили в СИЗО.
Сейчас ведутся оперативно-следственные действия, назначены судебные экспертизы, идет сбор доказательств.
За подобные преступления в РФ предусмотрено пожизненное заключение в тюрьме, тем более, что подозреваемый был несколько раз судим. При этом тётя девочки заявляет, что убийца и насильник может избежать справедливого наказания за зверское преступление, поскольку он состоит на учете в психиатрической больнице.
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Алина Юрчак