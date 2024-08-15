Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Дядя снял штаны»: 11-летние девочки рассказали о тренере из Анапы, мастурбирующим на их глазах

«Дядя снял штаны»: 11-летние девочки рассказали о тренере из Анапы, мастурбирующим на их глазах

15 августа 2024, 13:29
Фото: istock /AlexLinch

Фото: istock /AlexLinch

Тренер из Екатеринбурга, прежде осужденный за педофилию, вновь взялся за старое. Гости Анапы обвинили мужчину в том, что он мастурбирует перед детьми. Что известно о ранее судимом извращенце и кто стал его жертвой на этот раз расскажет редакция «Радио 1».

Педофил из Екатеринбурга


Уроженец Екатеринбурга Алексей в середине июля переехал в Анапу. В съемной квартире он проживал вместе со своей матерью, на работу устроился в фитнес-центр. Уже через несколько недель после переезда Алексей зашел в подъезд многоэтажного дома и снял штаны перед школьницей. Ранее екатеринбуржец уже был судим за педофилию. В 2017 году его обвинили в мастурбации на глазах у девочки, которая сидела с ним на диване в фитнес-клубе.



В 2023 году извращенец освободился из мест лишения свободы.


Мастурбировал перед детьми в Анапе


11-летние школьницы, прибывшие в Анапу с родителями во время каникул, гуляли на площадке около многоэтажного дома. Одна из девочек сразу обратила внимание на странного мужчину. Школьнице показалось, что незнакомец следит за ней и подругой, снимает их на камеру мобильного телефона.

Фото: istock /Stivog

Первой домой зашла знакомая потерпевшей. Через некоторое время подняться в квартиру решила и сама девочка. Вслед за ней в подъезд зашел Алексей. Остановив ребенка, он приспустил штаны и принялся мастурбировать. В этот момент из квартиры вышла подруга школьницы, которая спугнула извращенца.
На записи с камер видеонаблюдения, установленных возле подъезда, правоохранители позже увидят, как Алексей спешно вышел из подъезда дома, поправляя майку и штаны.

Перепуганные школьницы рассказали о произошедшем родителям. Мать потерпевшей девочки рассказала, что кинулась на поиски обидчика сразу же, как узнала от дочери о случившемся.

«Дочь рассказала: «Дядя снял штаны и стал трогать свою писю». Я тут же выскочила из квартиры полуголая и босиком. К тому моменту в подъезде уже никого не было. Я была готова наброситься на него с кулаками», — рассказывала мать школьницы.

Правоохранители задержали педофила в тот же день. В настоящее время он находится в СИЗО.


Читайте также:

Сломал ручки и ножки, чтобы не плакала: Пьяный сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку

Друг семьи изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в заброшенном доме под Самарой

Насиловал и снимал на видео: учителя музыки отправили за решетку за 107 эпизодов насилия
#подъезд
#поиски
#видео
#фитнес
#семьи
#сизо
#дома
#педофилия
#анапа
Оглашен приговор гражданке США и РФ Карелиной по делу о госизмене
Гражданка США и РФ Карелина осуждена на 12 лет колонии по делу о госизмене
15 августа 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Антон Буценко

К 12 годам колонии за госизмену приговорили екатеринбурженку Ксению Карелину, сообщает РИА Новости. Уточняется, что у осужденной два гражданства: РФ и США.
«Признать Карелину Ксению виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — гласит приговор суда.

Отмечается, что Карелиной назначили штраф в 300 тысяч рублей. Гособвинитель запрашивал для осужденной 15 лет с ограничением свободы в два года после отбытия основного срока и штраф в полмиллиона.

Следствие считало, что Карелина оказывала финансовую поддержку боевикам ВСУ. Фигурантку уголовного дела взяли в феврале.

Читайте также:

«Дядя снял штаны»: 11-летние девочки рассказали о тренере из Анапы, мастурбирующим на их глазах

В Подольске скорая помощь столкнулась с такси, есть пострадавший

Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения
#мир
#россия
#сша
#россияне
#госизмена
#суд
#криминал
#новости
#екатеринбург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Лобне задержали мужчину с кокаином, ЛСД, мефедроном и марихуаной
15 августа 2024, 13:19

Фото: iStock/Diy13

Ранее судимого 37-летнего жителя Красногорска задержала полиция Лобни по подозрению в распространении крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчину задержали, когда он ехал на машине по микрорайону Красная Поляна в Лобне. В брелоке от ключа зажигания полицейские нашли пакет с порошком и установили место закладки с веществом растительного происхождения, которую успел сделать мужчина. А в офисе, который задержанный арендовал в Красногорске, был обнаружен сейф, в котором лежало более 3 кг расфасованных по пакетам наркотиков и психотропных средств», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что в числе обнаруженного находится кокаин, гашиш, марихуана, метамфетамин, таблетки ЛСД, мефедрон, амфетамин и N-метилэфедрин.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Читайте также:

В Подольске скорая помощь столкнулась с такси, есть пострадавший

Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения

«Мало платили»: как мигрант-садовник избавился от семьи, в которой работал, изнасиловал хозяйку и убил ребенка
#лобня
#красногорск
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске скорая помощь столкнулась с такси, есть пострадавший
15 августа 2024, 11:44

Фото: iStock/Iulianna Est

Автомобиль скорой помощи столкнулся с такси на улице Кирова в подмосковном Подольске, в аварии пострадала шестнадцатилетняя девушка, расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«ДТП произошло в четверг, 15 августа, около 6 утра. Карета скорой помощи столкнулась с машиной такси при движении в попутном направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что пострадавшая шестнадцатилетняя девушка получает необходимую ей медицинскую помощь.

Подольская прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проверки, которая проводится по факту дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также:

«Мало платили»: как мигрант-садовник избавился от семьи, в которой работал, изнасиловал хозяйку и убил ребенка

Мужчина выстрелил в ребенка в Дагестане

В Люберцах пожар на территории завода
#подольск
#дтп
#прокуратура
#скорая помощь
#такси
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский депутат обвинил коллегу в нападении и попытке удушения
В Челябинске депутат обвинил другого в нападении во время праздника
15 августа 2024, 11:40

Фото: iStock/nito100

Депутат Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Иванов обвинил коллегу Андрея Кондратьева в нападении. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам парламентария, нападение произошло во время общения с местными жителями. Иванов рассказал, что Кондратьев выполнил в отношении него удушающий прием и «потащил в сторону, где нет камер».

Депутат отметил, что уже написал заявление в правоохранительные органы. Предполагаемой причиной нападения Иванов посчитал зависть, вызванную его успехами.

Ранее сообщалось, что депутаты оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иноагентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Петербурге восьмиклассник задержан по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним

Девушке вспороло живот винтом от катера на отдыхе в Сочи

ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области
#депутат
#драка
#челябинск
#нападение
#депутаты
#заявление
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мало платили»: как мигрант-садовник избавился от семьи, в которой работал, изнасиловал хозяйку и убил ребенка
15 августа 2024, 11:17

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

В Нижнем Новгороде жестокий убийца расправился сразу со всей семьей. Мужчина несколько лет работал при доме садовником, помогал с хозяйством. Однако в какой-то момент он решил, что ему мало платят. Тогда он поспешил избавиться от работодателей, не пожалев даже шестилетнего ребенка. Подробности убийства и истинные мотивы мигранта-убийцы – в материале «Радио 1».

Что известно об убитой семье


Семья Малаховых проживала в коттеджном поселке Кудьма. Соседи рассказали, что с убитыми лично знакомы не были, они жили в хорошим доме, огражденным высоким забором, ездили на престижных автомобилях. В дерене о Малаховых знали мало, однако в Нижнем Новгороде семейство было достаточно известным.
63-летний Анатолий на протяжении многих лет являлся руководителем Нижегородской дирекции связи РЖД, его дочь Елена владела сетью цветочных салонов.

Растения женщина выращивала на своем загородном участке. Для работы в большом саду Елене требовалась помощь. Так в доме появился 26-летний уроженец Узбекистана Шарофиддин.

Он помогал Малаховым приводить в порядок участок, осуществлял мелкие строительные работы. Проживал садовник в отдельной пристройке на территории двора.

Кем оказался мигрант-садовник


Соседи семейства позже расскажут, что прежде Шарофиддин работал в местной пекарне, затем поссорился с хозяином и уволился. Вскоре он устроился на работу к Малаховым. Они кормили его, доверяли, неплохо платили. Однако Шарофиддин часто высказывал намерения уехать на родину и желании завести там свою семью.


Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Убийство семьи под Нижним Новгородом


В день трагедии практически вся семья находилась дома. Отсутствовали только супруг Елены и их 13-летняя дочь, которая отправилась на занятия по конному спорту. Девочка задерживалась и решила предупредить об этом мать, однако последняя не отвечала на звонки. Не подняли трубку и бабушка с дедушкой. Тогда до семьи попытался дозвониться глава семейства.

Многочисленные звонки без ответа стали поводом для серьезного беспокойства и мужчина попросил соседа проведать родственников. Именно он первым обнаружил тела убитых. Прибывшие на место происшествия правоохранители установят: шестилетний ребенок был задушен, а остальные члены семьи жестоко зарезаны. 41-летнюю женщину мигрант перед убийством изнасиловал.

Фото: istockphoto/blinow61

Задержание мигранта и его мотивы


После расправы над семейством мигрант вскрыл сейф, завладел имеющимися там драгоценностями и миллионом рублей. Спустя час Шарофиддин был задержан на трассе во Владимирской области. На допросах уроженец Узбекистана сообщил, что Малаховы мало ему платили, что подвигло его на совершение преступления.

«Они мне мало платили. Я хотел уехать, а они забрали у меня паспорт», – заявил Шарофиддин.

Детали убийства он приводить отказался, сославшись на состояние аффекта. В конце апреля 2022 года Амирова приговорили к пожизненному заключению.

Читайте также:

Сломал ручки и ножки, чтобы не плакала: Пьяный сосед изнасиловал и убил двухлетнюю девочку

Друг семьи изнасиловал и убил двухлетнюю девочку в заброшенном доме под Самарой

Любовь до гроба в Осетии: мужчина застрелил жену, покончил с собой и завещал похоронить их вместе
#убийство
#мигрант
#семья
#участок
#семьи
#соседи
#мужчина
#происшествия
#тела
#нижний новгород
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина выстрелил в ребенка в Дагестане
Мужчина в Дагестане случайно выстрелил в ребёнка, пытаясь убить бродячую собаку
15 августа 2024, 10:30

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мужчина в Дагестане хотел пристрелить бродячую собаку, но случайно попал в ребенка, сообщает Mash Gor. Псы, бродившие вокруг дома в селе Чанда, скалились, пугая детей. Магомед достал ружье, не имея лицензии и решил пристрелить одну собаку. В результате попал в сарай, где в тот момент был сын его племянника. Пули задели ногу и руку, ребенка повезли в больницу.
Как выяснилось, раны не были серьезными, мальчик отделался перевязкой, и его отпустили. Мама пострадавшего не имеет претензий к Магомеду.

Ранее сообщалось, что пенсионер пригрозил взорвать бомбу в подмосковном поселке, если там не включат электроэнергию. Мужчину задержали. Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме отопления.

Читайте также:

В Люберцах пожар на территории завода

В Электрогорске спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

В Петербурге восьмиклассник задержан по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним
#россия
#дагестан
#дети
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах пожар на территории завода
15 августа 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Distortion Media

На территории завода в Люберцах произошел пожар, сообщает Shot. По данным журналистов, горит помещение одной из компаний по производству декораций для различных форумов и мероприятий. Сейчас там работают экстренные службы.
Накануне сообщалось о пожаре в ТЦ «Рио» на Большой Черемушкинской улице. Уточнялось, что в районе третьего-четвертого этажей сильный дым. Открытое пламя видели на фасаде. Возгоранию присвоили вторую категорию сложности. Пожарными были установлены подъемные механизмы, чтобы найти источник горения.

Посетителей эвакуировали, о пострадавших не сообщалось. По предположению огнеборцев, пламя могло уйти внутрь здания, что вызвало сложности с установлением источника возгорания.

Читайте также:

Мать спасли соседи: в Волгограде при пожаре погибли двое детей

В Подмосковье загорелся жилой дом

В Курске возник пожар из-за падения сбитой ракеты на жилой дом
#россия
#новости
#новости подмосковья
#подмосковье
#пожар
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области
15 августа 2024, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что у двух задержанных россиян были изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства. Согласно информации ведомства, они являются сторонниками идеологии массовых убийств.

Обвиняемые планировали осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте МВД. В отношении злоумышленников Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который планировался в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСБ задержала россиянку по подозрению в государственной измене

Балерина с двойным гражданством признала вину в госизмене за переводы ВСУ

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области
#мвд
#следственный комитет
#уголовное фсб
#теракт
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионер пригрозил взорвать бомбу, если в подмосковном поселке не включат электричество
Пенсионер из Подмосковья грозился взорвать бомбу за отключенное электричество
15 августа 2024, 09:58

Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковном поселке пенсионер пригрозил взорвать бомбу, если не включат электричество. Об этом пишет «МК».
Инцидент произошел в Красногорском городском округе в подмосковном поселке Артек-2. Сообщается, что 14 августа в 20:00 из-за аварии отключили электричество. У местных жителей одновременно с этим вышло из строя и отопление. Люди начали замерзать и два часа пытались дозвониться до аварийных служб.

Пенсионер не выдержал и позвонил в экстренную службу по номеру «112». Он заявил, что при въезде в поселок заложена бомба. Полиция проверила поступившую информацию и поняла, что она ложная. Мужчина был задержан. Свою вину пенсионер признал, объяснив это тем, что исчерпал все законные способы привлечь внимание коммунальщиков.

Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы, учтя тот факт, что мужчина действовал в приступе отчаяния. Кроме того, до пенсии он долго и безупречно работал в одном из подразделений Росгидромета, за что был награжден почетной грамотой.

Читайте также:

В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии

Лежала не земле голая и хрипела: мать-алкоголичка занялась сексом с уголовниками, ее нашли убитой

Девятилетний школьник заявил, что на мечеть в Дагестане напали террористы
#суд
#полиция
#пенсии
#электричество
#пенсионер
#отопление
#аварии
#инцидент
#бомба
#мужчина
#ограничения
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф