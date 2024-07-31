Часть жителей Крыма осталась без воды из-за порывов на сетях

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Жители Джанкоя в Крыму остались без воды, на сетях водоснабжения произошло 13 порывов. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин.
«По информации Джанкойского филиала ГУП РК "Вода Крыма", сегодня на территории города произошло 13 порывов сетей водоснабжения», — написал Ивин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что специалисты занимаются ремонтом в усиленном режиме, и пообещал, что подача воды будет восстановлена до конца текущего дня.
31 июля также прекратилась подача холодной воды в 24 многоквартирных дома, в детский сад, школу и амбулаторию в посёлке Смирновка городского округа Солнечногорск из-за аварии на водопроводной сети, починить трубу и снова пустить воду планируется к пяти вечера.
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