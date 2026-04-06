Бивень мамонта и голову змеи пытались вывезти из России в Китай
В аэропорту Пулково сотрудники таможни обнаружили у 20-летнего иностранца, вылетавшего в Китай, 67 предметов, представляющих собой части тел редких животных. Об этом сообщает пресс-служба Пулковской таможни.
Молодого человека остановили на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. При сканировании ручной клади инспектор заметил предметы, по плотности напоминающие когти и рога. В ходе досмотра в рюкзаке, двух чемоданах и карманах пассажира нашли клыки, когти, фрагменты рогов, срезы бивней мамонта и высушенную голову змеи.
Экспертиза показала, что некоторые экземпляры принадлежат таким видам, как орлан, сайгак, кашалот и леопард, и попадают под действие Конвенции СИТЕС. Остальные образцы являются частями других животных и останков вымерших видов.
Иностранец объяснил, что увлекается коллекционированием таких предметов и не знал о необходимости их письменного декларирования. В отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС. Теперь пассажиру грозит до миллиона рублей штрафа или до пяти лет колонии.
