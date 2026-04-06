Россиянин попал в СИЗО из-за комментария о госвласти
Суд в Астрахани арестовал местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по области.
По данным ведомства, в СИЗО отправился 47-летний мужчина, который является приверженцем украинского военизированного националистического объединения.
Под одним из постов в мессенджере Telegram он оставил комментарий, в котором призвал к терроризму в отношении органов государственной власти РФ.
Правоохранители задержали злоумышленника, возбудив против него уголовное дело по вторым частям статей 280 и 205.2 УК. Во время допроса он дал признательные показания.
Ранее сообщалось, что в Димитровграде Ульяновской области силовики задержали членов экстремистской организации, которая распространяла радикальные взгляды и вербовала новых сторонников в регионе.
