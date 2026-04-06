Два маленьких брата из Омска пошли кататься на самокатах и пропали

06 апреля 2026, 09:17

Два брата 10 и 11 лет пропали в Омске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем канале в мессенджере Max.





По данным ведомства, 5 апреля около 18:00 (15:00 мск) мальчики ушли кататься на самокатах, но не вернулись домой. Мать отпустила их на прогулку в соседний микрорайон.

«Устанавливается местонахождение Фаррахова Михаила Георгиевича, 02.07.2015 г. р., и Фаррахова Вячеслава Георгиевича, 14.08.2014 г. р.», – говорится в сообщении.