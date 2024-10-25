Ненавидел людей и помогал украинцам: кто устроил резню в ТЦ в Санкт-Петербурге, число жертв, видео

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В Санкт-Петербурге мужчина с ножом устроил нападение на посетителей гипермаркета «Окей», в результате чего несколько человек получили ранения. В настоящее время магазин закрыт, и на месте происшествия работают правоохранительные органы. О личности нападавшего и подробностях произошедшего расскажет «Радио 1».
Что известно о нападавшем
Как сообщает телеграм-канал Shot, нападавшего зовут Юрий, ему 44 года, и он проживает недалеко от гипермаркета. Посетители ранее замечали его в неадекватном состоянии, а 25 октября он пришел в магазин за крепким алкоголем. По предварительным данным, перед нападением мужчина мог употребить наркотики, а во время атаки кричал о ненависти к людям. Нападавший был вооружен двумя ножами.
Также известно, что подозреваемый увлекался фехтованием. В школе фехтования сообщили, что Юрий ушел из спорта около 10–15 лет назад. Но вспоминают мужчину как обычного, без опасных наклонностей. Кроме того, известно, что нападавший состоял в чатах помощи украинцам.
Нападавшего задержал один из покупателей. Мужчину с ножом смог остановить один из покупателей, который скрутил нападавшего. Вскоре на место происшествия по тревожной сигнализации прибыл полицейский экипаж и задержал агрессора.
Число пострадавших
По предварительным данным, в результате атаки в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. По информации регионального управления СКР, с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы четыре человека.
В сети появилось видео с места нападения в Петербурге
В сети появилось видео с места нападения на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге, которое опубликовало издание Baza. На кадрах видно, как один из работников магазина обращается к коллеге с просьбой принести аптечку, а затем пытается оказать первую помощь пострадавшему, лежащему на полу.
Очевидец рассказал о событиях в гипермаркете: мужчина, напавший с ножом на посетителей, сначала бросал в людей бутылки с шампанским, а затем взялся за нож. По его словам, клиенты в панике разбежались от агрессора, оставив свои покупки.
«Неадекват начал швыряться бутылками шампанского и вскоре схватился за нож. Мы все старались укрыться подальше», — рассказал очевидец.
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Анастасия Хохлова