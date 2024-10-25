Избивший жену астраханец заявил, что врал друзьям о службе на СВО

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом устроил нападение на посетителей гипермаркета «Окей», в результате чего несколько человек получили ранения. В настоящее время магазин закрыт, и на месте происшествия работают правоохранительные органы. О личности нападавшего и подробностях произошедшего расскажет «Радио 1».