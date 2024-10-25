Избивший жену астраханец заявил, что врал друзьям о службе на СВО

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Задержанный за избиение жены житель Астраханской области заявил в полиции, что был в камуфляжной форме после рыбалки, а товарищам врал, что служит в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Отмечается, что мужчину, избившего супругу, задержали в одном из дворов населённого пункта Трусовского района области. Во время задержания он оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. После его доставили в отделение.
В ходе допроса он рассказал, что избил жену во время бытовой ссоры. Был одет в камуфляжную форму, поскольку вернулся с рыбалки, но товарищам рассказывал, что якобы служит в зоне СВО.
Мужчина заявил, что раскаивается во всех своих поступках.
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В ходе допроса он рассказал, что избил жену во время бытовой ссоры. Был одет в камуфляжную форму, поскольку вернулся с рыбалки, но товарищам рассказывал, что якобы служит в зоне СВО.
Мужчина заявил, что раскаивается во всех своих поступках.
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Анастасия Чинкова