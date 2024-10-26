В Коркино произошел ряд поджогов имущества цыган

Серия поджогов недвижимости местных цыган в Коркино, сообщается в Telegram-канале издания Baza.
Согласно данным, в ночь на пятницу, 25 октября, неизвестные подожгли дом на улице Пионерская. Через сорок минут на другой улице вспыхнул автомобиль. Спустя несколько часов загорелся еще один дом на улице Островского. Пожар до сих пор не потушен, на месте происшествия работают пожарные бригады.
Оба дома принадлежат представителям цыганской диаспоры. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее в Коркино прошли массовые беспорядки. На улицы города вышли около 150 человек, которые требовали наказать виновных в смерти 40-летней местной жительницы, занимавшейся частным извозом. Её тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили в среду вечером в автомобиле, на котором она подвозила 17-летнего цыгана.
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Оба дома принадлежат представителям цыганской диаспоры. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее в Коркино прошли массовые беспорядки. На улицы города вышли около 150 человек, которые требовали наказать виновных в смерти 40-летней местной жительницы, занимавшейся частным извозом. Её тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили в среду вечером в автомобиле, на котором она подвозила 17-летнего цыгана.
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Александр Климов