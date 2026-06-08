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Частный вертолет совершил экстренную посадку в Архангельской области

Фото: телеграм/@sztproc

В Архангельской области в Приморском округе у деревни Верхнее Рыболово совершил вынужденную посадку частный вертолет. Организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров, сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.



Это уже не первое за последнее время происшествие с малой авиацией в регионах России. В конце мая в Красноярском крае при жесткой посадке пострадал самолет «Аэропракт-22».

На кадрах с места событий видно, что воздушное судно упало в лес, получив серьезные повреждения. По данным расследования, причиной крушения стал отказ двигателя.

При взлете самолет врезался в деревья. В результате происшествия травмы получили пилот и летчик-наблюдатель. Обоих мужчин доставили в больницу с ушибами грудной клетки и переломом позвоночника.

Никита Кротов

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