Частный вертолет совершил экстренную посадку в Архангельской области

08 июня 2026, 11:33

Фото: телеграм/@sztproc

В Архангельской области в Приморском округе у деревни Верхнее Рыболово совершил вынужденную посадку частный вертолет. Организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров, сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.