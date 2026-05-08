МЧС задействовало вертолет для спасения застрявшей на Камчатке семьи
В Камчатском крае женщина, мужчина и трехлетний ребенок не могут выбраться из охотничьего домика, расположенного в 200 км от села Эссо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Из‑за весенней распутицы и вскрытия рек наземный путь к домику оказался полностью заблокирован. О ситуации спасателям рассказала родственница застрявших людей.
Для проведения эвакуации в зону бедствия направили вертолет Ми‑8 МЧС России. Однако операция осложняется отсутствием подходящей посадочной площадки. Вероятно, воздушное судно не сможет приземлиться возле охотничьего домика. В таком случае спасатели планируют десантироваться с воздуха, а эвакуацию людей провести с помощью лебедочной грузовой системы.
Экстренные службы держат ситуацию на особом контроле. Ход операции координируется с учетом погодных условий и особенностей местности.
