МЧС задействовало вертолет для спасения застрявшей на Камчатке семьи

08 мая 2026, 05:54

МЧС: три человека застряли в труднодоступной местности на Камчатке

В Камчатском крае женщина, мужчина и трехлетний ребенок не могут выбраться из охотничьего домика, расположенного в 200 км от села Эссо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.