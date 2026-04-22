Военный вертолет потерпел крушение в Турции
В ночь на среду в провинции Анкара произошло крушение вертолета военно-воздушных сил Турции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны страны.
Инцидент случился в районе Темелли во время учебного полета. Согласно полученным сведениям, разбился тяжелый транспортный вертолет модели CH‑47. По информации ведомства, в результате авиакатастрофы никто из членов экипажа не пострадал. В причинах и обстоятельствах крушения вертолета разбирается следственная группа.
Ранее в городском округе Коломна потерпел крушение легкомоторный самолет. Два находившихся на борту человека не выжили.
