Частный вертолет упал в Дагестане, есть погибшие
Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Дагестане
Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
В 15:10 мск в районе поселка Ачи-Су произошло крушение вертолета КА-226, принадлежащего АО «Концерн КЭМЗ». Предварительно, погибли четыре человека. На борту судна находились семь человек, из которых трое получили травмы, пишет SHOT.
На месте трагедии работают три бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.
Согласно информации оперативных служб, вертолет врезался в частный дом, который оказался пустым.
Читайте также: