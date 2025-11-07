Под Тюменью грузовой поезд переехал двух женщин

07 ноября 2025, 14:48

В Тюменской области грузовой поезд сбил двух женщин, одна погибла

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и травмирования еще одной на железной дороге под Тюменью. Об этом проинформировали в центральном МСУТ СКР.