Под Тюменью грузовой поезд переехал двух женщин
В Тюменской области грузовой поезд сбил двух женщин, одна погибла
Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и травмирования еще одной на железной дороге под Тюменью. Об этом проинформировали в центральном МСУТ СКР.
Вечером 6 ноября на остановке «Красная Горка» произошло столкновение грузового поезда №8202 с двумя женщинами. В результате инцидента одна из пострадавших скончалась на месте, а другая доставлена в медицинское учреждение.
Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия и начали расследование по статье, касающейся нарушения правил безопасности при эксплуатации и управлении железнодорожным транспортом.
Читайте также: