Воспитатель, сломавшая руку ребенку в детском саду, получила полтора года исправительных работ

В Северной Осетии воспитательницу детского сада осудили за перелом руки ребенка
Фото: iStock/Zolnierek

Во Владикавказе суд вынес приговор в отношении бывшей воспитательницы детского сада, которую обвиняли в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. В результате ее действий один из детей получил перелом плечевой кости. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Северной Осетии.



В августе 2024 года произошел инцидент, который выявил ряд других случаев грубого обращения с детьми со стороны той же воспитательницы. Начались проверки, правоохранители возбудили уголовное дело, и женщину вскоре уволили.

Воспитательница, находясь в зале младшей группы детского сада, схватила ребенка за руку, протащила его на весу и бросила на пол, что привело к травме у малыша, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в пользу государства.

Екатерина Коршунова

