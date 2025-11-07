Воспитатель, сломавшая руку ребенку в детском саду, получила полтора года исправительных работ

07 ноября 2025, 14:34

В Северной Осетии воспитательницу детского сада осудили за перелом руки ребенка

Фото: iStock/Zolnierek

Во Владикавказе суд вынес приговор в отношении бывшей воспитательницы детского сада, которую обвиняли в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. В результате ее действий один из детей получил перелом плечевой кости. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Северной Осетии.