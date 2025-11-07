Воспитатель, сломавшая руку ребенку в детском саду, получила полтора года исправительных работ
Во Владикавказе суд вынес приговор в отношении бывшей воспитательницы детского сада, которую обвиняли в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. В результате ее действий один из детей получил перелом плечевой кости. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Северной Осетии.
В августе 2024 года произошел инцидент, который выявил ряд других случаев грубого обращения с детьми со стороны той же воспитательницы. Начались проверки, правоохранители возбудили уголовное дело, и женщину вскоре уволили.
Воспитательница, находясь в зале младшей группы детского сада, схватила ребенка за руку, протащила его на весу и бросила на пол, что привело к травме у малыша, как сообщили в пресс-службе ведомства.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в пользу государства.
