ChatGPT отправил пенсионера США в психушку одним советом
Врачи Медицинской школы Вашингтонского университета описали редкий случай отравления бромидом натрия, которое вызвало острый психоз у 60‑летнего мужчины, сообщает Gizmodo.
По данным специалистов, пациент три месяца следовал собственной диете, составленной с опорой на рекомендации ChatGPT. Имея базовое образование в нутрициологии, он решил исключить из питания хлорид натрия и спросил совета у ИИ. В ответ модель предложила несколько заменителей, в том числе бромид натрия, не предупредив о его токсичности при приёме внутрь.
Вскоре у мужчины появились паранойя, галлюцинации и дезориентация, затем разразился психотический эпизод. Пациента госпитализировали, провели курс антипсихотической терапии, через три недели его выписали; при повторном осмотре спустя две недели состояние оставалось стабильным.
Врачи подчеркнули, что рекомендации ИИ были общими и не адаптированы к медицинскому контексту, что создало риск для здоровья пациента.
