ChatGPT отправил пенсионера США в психушку одним советом

09 августа 2025, 20:47

Пенсионер заработал психоз, когда заменил соль бромидом натрия по совету ChatGPT

Фото: istockphoto/shironosov

Врачи Медицинской школы Вашингтонского университета описали редкий случай отравления бромидом натрия, которое вызвало острый психоз у 60‑летнего мужчины, сообщает Gizmodo.