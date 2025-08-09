На севере Москвы произошло смертельное ДТП

09 августа 2025, 20:06

У «Авиапарка» в Москве столкнулись курьер и мотоциклист

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Москве на Ходынском поле у торгового центра «Авиапарк» произошло смертельное ДТП с участием курьера службы доставки, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на очевидицу.