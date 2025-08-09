На севере Москвы произошло смертельное ДТП
В Москве на Ходынском поле у торгового центра «Авиапарк» произошло смертельное ДТП с участием курьера службы доставки, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на очевидицу.
Авария случилась на улице Авиаконструктора Микояна, около дома 14 — столкнулись мотоциклист и курьер. На снимках с места видно, что погибших накрыли чёрными пакетами.
Очевидица рассказала, что на месте много сотрудников полиции и проезд перекрыт; по её словам, доставщиков «раскидало», есть погибшие. Автомобилисты рядом также отмечают, что въезд в «Авиапарк» закрыт и движение в районе затруднено.
Ранее, месяц назад в Петрозаводске, курьер на мопеде на перекрёстке набережной Гюллинга и улицы Луначарского при столкновении перелетел через автомобиль. На кадрах с уличной камеры видно, как доставщик врезается в красную машину, подлетает, врезается в металлическое ограждение и падает на землю.
