Названа сумма, которую нес ограбленный в Новосибирске мальчик
В сумке мальчика, на которого напали с ножом и ограбили в Новосибирске, находилось около двух миллионов рублей, пишут Telegram-каналы.
По их информации, отец и сын пошли в банк за крупной суммой — им выдали 1,7 млн рублей. Отец внезапно уехал по делам, а ребёнка с деньгами отправил домой одного. По основной версии, нападавший следил за мальчиком и дождался удобного момента для нападения.
После ограбления злоумышленник уехал на автомобиле, но вскоре застрял в луже и покинул машину; транспортное средство уже изъято, подозреваемого ищут. Инцидент произошёл в субботу, 9 августа, на улице Татьяны Снежиной.
На кадрах с места видно, как ребёнок идёт один с двумя большими пакетами, за ним следует неизвестный, который у угла дома угрожает ему и выхватывает сумку — мальчик звал на помощь, но рядом никого не было.
