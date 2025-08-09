Названа сумма, которую нес ограбленный в Новосибирске мальчик

09 августа 2025, 20:14

Неизвестный ограбил мальчика в Новосибирске на сумму около 2 млн руб

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

В сумке мальчика, на которого напали с ножом и ограбили в Новосибирске, находилось около двух миллионов рублей, пишут Telegram-каналы.