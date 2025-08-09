Достижения.рф

В Благовещенске двое мужчин изнасиловали многодетную мать на глазах у её детей

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Благовещенске двое мужчин изнасиловали женщину в её квартире, где в этот момент находились дети. Об этом сообщает Amur.Life.



Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчины зашли в подъезд, а вышли они лишь спустя три часа. Всё это время они подвергали жестокому изнасилованию 37-летнюю жительницу дома.

Всё произошло в квартире, где находились трое детей пострадавшей: 7, 12 и 18 лет.

Очевидцы сообщили, что после произошедшего квартира была залита кровью. Сама женщина тоже была в крови. Её госпитализировали без признаков жизни. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии.

Предварительно, подозреваемые в совершении преступления уже задержаны.

Анастасия Чинкова

