В Благовещенске двое мужчин изнасиловали многодетную мать на глазах у её детей
В Благовещенске двое мужчин изнасиловали женщину в её квартире, где в этот момент находились дети. Об этом сообщает Amur.Life.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчины зашли в подъезд, а вышли они лишь спустя три часа. Всё это время они подвергали жестокому изнасилованию 37-летнюю жительницу дома.
Всё произошло в квартире, где находились трое детей пострадавшей: 7, 12 и 18 лет.
Очевидцы сообщили, что после произошедшего квартира была залита кровью. Сама женщина тоже была в крови. Её госпитализировали без признаков жизни. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии.
Предварительно, подозреваемые в совершении преступления уже задержаны.
