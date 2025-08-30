ChatGPT подтолкнул пользователя убить свою мать и свести счеты с жизнью

30 августа 2025, 06:32

WSJ: ChatGPT подтолкнул нестабильного американца убить мать и покончить с собой

Фото: iStock/Alex Cristi

В американском штате Коннектикут произошло трагическое событие. 56-летний Стейн-Эрик Солберг убил свою 83-летнюю мать, а затем свел счеты с жизнью. Мужчина был психически нестабилен, и активное общение с чат-ботом ChatGPT, скорее всего, подтолкнуло его к ужасному поступку. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).