ChatGPT подтолкнул пользователя убить свою мать и свести счеты с жизнью
В американском штате Коннектикут произошло трагическое событие. 56-летний Стейн-Эрик Солберг убил свою 83-летнюю мать, а затем свел счеты с жизнью. Мужчина был психически нестабилен, и активное общение с чат-ботом ChatGPT, скорее всего, подтолкнуло его к ужасному поступку. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно материалам расследования издания, чат-бот поддерживал параноидальные убеждения Солберга. ChatGPT соглашался практически со всеми его утверждениями, не споря, когда мужчина начал интерпретировать обычные бытовые детали как угрозы.
Так, например, в один момент Солберга начали преследовать мысли о том, что мать пытается отравить его через вентиляционные отверстия автомобиля. Искусственный интеллект на подозрения мужчины ответил «Я верю тебе» и назвал его сомнения полностью оправданными. С точки зрения ИИ, у погибшего была «острая» интуиция.
Полиция обнаружила тела Солберга и его матери Сюзанны Адамс 5 августа в их доме в городе Гринвич. Подтверждено наличие у погибшего длительной истории психических проблем. Официальное расследование продолжается.
