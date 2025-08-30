В Дагестане задержали мужчину, стрелявшего у торгового центра в Махачкале

30 августа 2025, 02:58

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранительные органы задержали мужчину, который открыл стрельбу из травматического оружия у торгового центра «Этажи» в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.





Инцидент произошел 29 августа. 35-летний житель Магарамкентского района произвел несколько выстрелов в воздух из травмата во время ссоры с другим мужчиной. Уточняется, что конфликт возник из-за того, что прохожий «неправильно» посмотрел на супругу задержанного.



Изначально поступала информация, что жена «стрелка» была облачена в никаб (одежда мусульманок, которая полностью закрывает и лицо, и фигуру). В ведомстве пояснили, что женщина на самом деле носила хиджаб и медицинскую маску.





«Утверждение, что «ничего кроме глаз не было видно, куда и на что вообще мог смотреть прохожий?», остаётся объективным», — добавили пресс-службе МВД по Дагестану.

«Доставленному в отдел полиции мужчине (...) вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — говорится в материале.