Неподалеку от Лас-Вегаса нашли более сотни человеческих останков

30 августа 2025, 04:31

8 News Now: В пустыне в часе езды от Лас-Вегаса обнаружили останки десятков тел

Фото: iStock/pmmart

В американском штате Невада неподалеку от Лас-Вегаса обнаружено более сотни груд кремированных человеческих останков. Тела были оставлены возле грунтовой дороги, сообщил местный телеканал 8 News Now со ссылкой на источники.





На месте происшествия были найдены кости, пепел и то, что вероятно является фрагментами обгоревшей плоти. Первый очевидец «наткнулся» на сцену 28 августа. Федеральные власти через Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) начали расследование происхождения тел.





«(Расследуется) обнаружение более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги примерно в часе езды от Лас-Вегаса», — уточняется в материале.