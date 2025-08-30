Неподалеку от Лас-Вегаса нашли более сотни человеческих останков
8 News Now: В пустыне в часе езды от Лас-Вегаса обнаружили останки десятков тел
В американском штате Невада неподалеку от Лас-Вегаса обнаружено более сотни груд кремированных человеческих останков. Тела были оставлены возле грунтовой дороги, сообщил местный телеканал 8 News Now со ссылкой на источники.
На месте происшествия были найдены кости, пепел и то, что вероятно является фрагментами обгоревшей плоти. Первый очевидец «наткнулся» на сцену 28 августа. Федеральные власти через Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) начали расследование происхождения тел.
«(Расследуется) обнаружение более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги примерно в часе езды от Лас-Вегаса», — уточняется в материале.Подчеркивается, что определить личности умерших нелегко. Рядом с костями и пеплом отсутствуют предметы, которые помогли бы ускорить идентификацию.
Несмотря на то, что в Неваде отсутствует закон, запрещающий развеивание праха на общественных землях, политика BLM разрешает такие действия лишь при условии отсутствия коммерческой составляющей в этом процессе.