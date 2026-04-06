Чебоксарскому бизнесмену ужесточили приговор за смерть подростков при пожаре

06 апреля 2026, 18:37

РИА Новости: Бизнесмену из Чебоксар дали 4 года за смерть подростков

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Чувашии вышестоящий суд усилил наказание чебоксарскому предпринимателю, по вине которого в пожаре пострадали четверо подростков — двое из них впоследствии скончались.





Как сообщили РИА Новости в республиканской прокуратуре, Верховный суд региона изменил приговор, заменив три года колонии-поселения на четыре. Инцидент произошел 8 августа 2025 года.



Бизнесмен нанял пятерых несовершеннолетних для покоса травы, не проведя с ними инструктаж по безопасному обращению с бензиновыми триммерами. Во время перевозки в автомобильном прицепе, где также находились емкости с топливом, произошло возгорание. Все подростки получили тяжелые ожоги. Двое из них скончались в больнице, остальные продолжают лечение.



Первоначально, в январе, Калининский районный суд Чебоксар приговорил мужчину к трем годам колонии-поселения, переквалифицировав его действия со статьи о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух лиц, на менее тяжкую — о нарушении требований охраны труда. Подсудимый признал вину частично. Государственное обвинение настаивало на шести годах колонии общего режима.



Верховный суд Чувашии удовлетворил представление прокуратуры — не только увеличил срок заключения до четырех лет с отбыванием в колонии-поселении, но и повысил размер компенсаций морального вреда, взыскиваемых с осужденного в пользу потерпевших.



