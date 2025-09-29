Чеченскому подростку вынесли приговор за нападение на прохожих в Москве

29 сентября 2025, 15:05

Подростка из Чечни приговорили к двум годам колонии за нападение в Москве

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Савёловский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу 15-летнего Муслима Мурдиева, обвиняемого в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Подростка приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд постановил взять его под стражу прямо в зале заседания.





Инцидент, ставший поводом для возбуждения дела, произошёл осенью 2023 года на Ходынском поле в Москве. Следствие утверждало, что Мурдиев входил в группу подростков, которые нападали на прохожих, провоцировали сверстников на конфликты и избивали их. Основанием для обвинений стали видеозаписи с места событий.



Сам Муслим, как сообщает НТВ, свою вину отрицает. Он настаивает, что стал участником конфликта случайно, когда попытался заступиться за другого мальчика.





«Мне угрожали ножом, повалили на землю, я оказался один против троих. А вменяют мне группой лиц по предварительному сговору, хулиганство. В этой истории избили меня», – заявил он в суде.