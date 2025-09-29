Чеченскому подростку вынесли приговор за нападение на прохожих в Москве
Савёловский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу 15-летнего Муслима Мурдиева, обвиняемого в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Подростка приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд постановил взять его под стражу прямо в зале заседания.
Инцидент, ставший поводом для возбуждения дела, произошёл осенью 2023 года на Ходынском поле в Москве. Следствие утверждало, что Мурдиев входил в группу подростков, которые нападали на прохожих, провоцировали сверстников на конфликты и избивали их. Основанием для обвинений стали видеозаписи с места событий.
Сам Муслим, как сообщает НТВ, свою вину отрицает. Он настаивает, что стал участником конфликта случайно, когда попытался заступиться за другого мальчика.
«Мне угрожали ножом, повалили на землю, я оказался один против троих. А вменяют мне группой лиц по предварительному сговору, хулиганство. В этой истории избили меня», – заявил он в суде.Защита подростка утверждала, что обвинения построены на недостаточно достоверных материалах, а на видео, представленных следствием, невозможно с полной уверенностью опознать Мурдиева. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев ранее заявлял, что Мурдиев не виновен ни в одном из эпизодов.
Тем не менее, по версии следствия, вина подростка была доказана, в том числе свидетельствами других участников событий, а также видеозаписями, где, по словам следователей, видно, как Мурдиев участвует в избиении.
С учётом почти двух лет, проведённых под домашним арестом, суд назначил наказание в виде двух лет колонии. Оправдать подростка суд не счёл возможным.